川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普在競選集會上被槍擊，現場民圍看特勤局特工帶著川普離去。（美聯社）

美聯社消息人士稱，據一位知情人士透露，執法部門在現場找到了一把 AR式步槍。該人士無權討論調查細節。槍手已被特勤人員槍殺身亡，另傳槍手是位在集會場地外的一棟建築屋頂上。

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. What a bad ass reaction from Trump. The election is over. He's the next president. The Dems should give up. They can't beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d — Dave Portnoy (@stoolpresidente) 2024年7月13日

國安部長梅奧卡斯在一份聲明中說：「國土安全部和特勤局正在與執法夥伴合作，對槍擊事件做出回應和調查。」

「我們正在與拜登 總統、前總統川普 及其競選活動單位人員接觸，正採取一切措施確保他們的安全。維護總統候選人及其競選活動的安全是我們部門最重要的優先事項之一。」

除了前總統歐巴馬發表聲明外，其他前總統也譴責了暴力事件。

「暴力在美國沒有立足之地，尤其是在我們的政治進程中，」前總統柯林頓 (Bill Clinton)在 X 平台上表示。他寫道：「喜萊莉和我感謝川普總統的安全，為今天賓州集會上所有受襲擊影響的人感到心碎，並感謝美國特勤局的迅速行動。」

小布希 在聲明中說：「勞拉和我很感激川普總統在遭受襲擊後安然無恙。我們讚揚特勤局人員的迅速反應。」

卡特中心發表聲明稱「譴責所發生的暴力事件」。聲明補充說，「我們與川普總統和所有受到這一可怕行為影響的人同在，我們呼籲所有美國人在我們的民主中擁抱文明。」