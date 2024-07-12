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拜登峰會晚到40分鐘 義國總理不耐煩「翻超大白眼」

編譯徐榆涵／即時報導
拜登大遲到，義大利總理梅洛尼等到相當不耐煩，甚至被媒體拍到疑似翻了一個超大白眼。(取自X影片)
拜登大遲到，義大利總理梅洛尼等到相當不耐煩，甚至被媒體拍到疑似翻了一個超大白眼。(取自X影片)

美國總統拜登一舉一動廣受關注，11日除了在北約峰會記者會上頻頻口誤外，上午出席峰會活動時還大遲到，讓義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等到相當不耐煩，甚至被媒體拍到疑似翻了一個超大白眼。

紐約郵報報導，拜登原定11日上午10時與秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）一同出席峰會現場，但兩人遲遲未現身，讓各國領袖乾等，梅洛尼逐漸神情不耐，和芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）交談時，她先是指向手腕示意自己沒戴手表，接著雙眼向天花板一看，疑似翻了個白眼。

另外一名參與談話的人隨後拿出手機確認時間，這時梅洛尼看起來更加惱火，不僅雙手抱胸，還一邊歪嘴並將頭撇向右側，又皺著眉頭翻了一個白眼，接著才注意到鏡頭正在拍攝她，馬上露出笑容。

目前不清楚梅洛尼和斯圖布確切談話內容，但這段影片已在網路瘋傳並引發大量關注，《金融時報》記者更發文笑稱梅洛尼展現「頂級白眼」。

由於拜登在原定議程開始20分鐘後才離開白宮，峰會最終延至10時40分才開始，因此傍晚的記者會也從5時半延至6時半，最後至晚間逾7點才現身。

事實上，這並非拜登第一次讓梅洛尼久等了。拜登上個月在義大利出席G7峰會時，也是最後一位抵達峰會行程的領袖，當時梅洛尼就半開玩笑地告訴拜登，「你不該讓一個女人如此等待」，顯然梅洛尼很在意別人不守時。

梅洛尼 拜登 義大利

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