「降低通膨法」執行有成 國稅局從富人追回10億欠稅

國稅局(IRS)執行拜登政府2022年的「降低通膨法」部分內容，已從逃漏稅的富人身上追回10億元欠稅。(歐新社)

為執行拜登 政府2022年「降低通膨法」的部分內容，國稅局 (IRS)已從逃稅的富人追回10億元欠稅，被視為一項里程碑。

財政部 長葉倫11日發表聲明表示，拜登總統的「降低通膨法」提高了稅收的公平性，確保所有富裕納稅人和薪資收入家庭一樣，必須要規規矩矩繳納稅款。她又說，「向一小部分富有家庭徵收逾期未繳稅款的新措施取得重大成績，追討回超過10億元。」

國稅局去年至今陸續推出多項措施，追查逃稅的富人，重點對象是年收入超過100萬元、欠稅超過25萬元的人。

去年先是追查不當利用商務飛機作為扣除私人飛行費用的個人及企業，主要是向一些億萬富豪追稅。到今年6月，財政部提出新規，徹底阻止所謂「夥伴關係稅基轉移」(partnership basis shifting)做法，企業及個人可以透過一系列關聯方之間的往來，轉移資產以避免納稅。財政部聲稱，實施這個新規後，未來10年國庫可增加500億元。

國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)今年5月宣布局方加強執法力度的計畫，包括將資產超過2.5億元的公司的審計率提高兩倍，並將總收入超過1000萬元的個人的審計率提高50%。

城市-布魯金斯稅收政策中心研究員兼聯合創始人斯圖爾勒(Eugene Steuerle)認為，政府加強調查似是一種侵擾，但國稅局若能向納稅人公開展示是如何調查的話，公眾自然對國稅局的審計就不會那麼害怕，甚至進一步支持。

另方面，國會眾院共和黨人經常威脅要對國稅局削減開支，例如在2023年通過的債務上限及預算削減方案，就己將國稅局開支削減了14億元，資金用於其他方面。

有評論指出，國稅局此時高調宣布取得亮麗成績，部分原因是國稅局官員意識到，共和黨可能會接掌白宮及國會，這意味國稅局未來預算會大幅削滅，現在向公眾展示自己做了多少工作，屆時可以建立一個值得同情的形象。