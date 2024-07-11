關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

北約峰會結束前，總統拜登（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）11日一起參加公布烏克蘭協定的記者會。美聯社

北約峰會結束前，總統拜登 和烏克蘭 總統澤倫斯基 11日一起參加公布烏克蘭協定的記者會，卻在演說結束前，再度發生口誤，將澤倫斯基說成了俄羅斯總統普亭。

拜登自己很快意識到錯誤，回頭補正，卻再次放大外界對於他身心不足負荷總統重任的懷疑。

影片來源：youtube/WSJ News

拜登今日行程滿滿，會晤包含印太與烏克蘭盟友，到了傍晚再接連舉行兩場記者會，一場是公布烏克蘭協定，一場是拜登說明北約成果的個人記者會。

在民主黨內山雨欲來的氣氛中，拜登團隊視這兩場記者會為扭轉外界觀感的關鍵。

在澤倫斯基的陪同下，拜登現身北約記者會會場，在讀稿機的協助下，義正嚴詞發表對俄烏戰爭的堅定立場，過程中一切順利，就在要將麥克風交給澤倫斯基前發生口誤。

拜登說，「俄羅斯不會贏得這場戰爭，烏克蘭會贏得這場戰爭，我們會與烏克蘭亦步亦趨、並肩作戰，這就是這個協定清楚揭示的。現在我要交給烏克蘭總統，一個勇氣且決心十足的人，女士們、先生們，普亭總統。」

拜登轉身離開講台時，發現了自己口誤，「普亭總統？」拜登說，是要打敗普亭總統的澤倫斯基總統。

拜登稱自己太專注要打敗普亭。

澤倫斯基則開玩笑說，「我（比普亭）好多啦」，拜登回敬，「你好得太多了。」

拜登預計在美東時間晚間6時30分舉行個人記者會。