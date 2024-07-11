辯論會之後 拜登的民調究竟有多差？

FiveThirtyEight數據顯示，拜登總統在辯論後的民調輸給川普2.3%。(路透)

據民調 機構FiveThirtyEight的數據顯示，6月27日拜登 總統與前總統川普 在電視上辯論之前，兩人的民調平均數大致相當；但辯論之後至今，川普支持度領先拜登2.3個百分點。

民調也顯示，川普在幾個「搖擺州」也領先拜登；密西根與威斯康辛州原本是拜登一度領先，但現在變成川普稍居優勢。在賓州，原本兩人呈現拉鋸，在之後也變成川普領先拜登。

經濟學人（Economist）以民調為基礎所建構的預測模型指出，川普的勝出機率為3：1，但FiveThirtyEight的模型仍預估選情是五五波。這一部分是因為選舉還有將近四個月，民調只是一種雜音性的指標，且一些基本性因素仍對拜登有利，例如拜登的現任者優勢等。

賭盤與預測市場則明確顯示拜登勝選的機率下滑。目前預測川普勝選的機率接近六成，拜登勝出的機率則由辯論之前的40%下滑到20%以下。

選民認為，拜登的最大問題就是他太老。據紐約時報／錫耶納學院的民調指出，辯論之後有50%的登記選民認為拜登的年齡是「攸關他無法處理總統工作的問題」，而在辯論之前一周這項比率為45%。

拜登的好友，影星喬治克隆尼在紐約時報撰文指出，「他打不贏的，就是與年齡這場仗」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點