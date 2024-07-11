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北約宣言定義中國是威脅 中駐美使館：反對引發新冷戰

記者廖士鋒／即時報導
中國駐美使館針對北約宣言表示，反對引發新冷戰。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美使館針對北約宣言表示，反對引發新冷戰。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）

北約華盛頓峰會10日發表聯合宣言，首次公開譴責中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，對中國表達直接警告，同時定義中國是威脅，對此，中國駐美大使館駁斥，並指出強烈反對北約國家利用地區熱點問題詆毀中國並引發新冷戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐美使館提供的一份聲明，表示中國反對在北約文件中提到中國是「威脅」，並認為北約應該停止對其提出毫無根據的指責。

該使館表明，誇大「中國威脅論」是完全沒有用的。中國強烈反對北約國家利用地區熱點問題詆毀中國並引發新冷戰。

根據聲明，北京呼籲北約放棄冷戰和零和博弈的過時心態，以及使歐洲和亞太地區陷入混亂的危險行動。該使館強調，應該做的是採取建設性措施，恢復歐洲乃至全世界的安全與穩定。

此前，中國駐歐盟使團發言人已經公開就北約華盛頓峰會宣言涉及中國的內容表示，相關內容「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，已向北約方面提出嚴正交涉，並指出，中國不是烏克蘭危機的製造者，中國核心立場就是勸和促談、政治解決。

該發言人強調，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場。「北約一而再、再而三炒作『歐亞安全聯動』，是何居心？我們敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具」。

北約 俄羅斯 大使館

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