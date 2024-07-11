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因應俄威脅漸增 美2026年起在德部署遠程飛彈

中央社華盛頓10日綜合外電報導
北約會議今日宣布，美國將於2026年開始在德國部署遠程飛彈。(美聯社)
北約會議今日宣布，美國將於2026年開始在德國部署遠程飛彈。(美聯社)

美國和德國今(10)天在北大西洋公約組織（NATO）會議中宣布，美國將於2026年開始在德國部署遠程飛彈，北約稱俄羅斯對歐洲構成的威脅日增，這是為抗衡這局勢邁出的重大一步。

路透社報導，這項決定向德國運出的武器，將是自冷戰以來歐洲大陸獲美國武器中最強大的一批，這也是對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的明確警告。

美國和德國發布聯合聲明稱，這樣的「不定期部署」是為在歐洲長期部署軍事力量做準備，其中包括「標準六型」（SM-6）飛彈、戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，以及正在開發、射程更遠的極音速武器。

根據美國和蘇聯1987年簽署的「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty），此舉本應被禁止，但美國在2019年時已退出。

北大西洋公約組織在今天發布的公報中提到：「我們不能低估北約會員國主權和領土完整性遭受攻擊的可能性。」

在盟國力挺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的情況下，有更多的援助流向烏克蘭。

一份公報稱，北約打算在明年提供烏克蘭至少價值400億歐元（約新台幣1.4兆元）的軍事援助，但那與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）尋求提供的多年承諾有點差距。

北約在公報中加強了過去對中國的措辭，稱中國是俄羅斯在烏克蘭發動戰爭上的「決定性推動者」，並稱中國持續對歐洲-大西洋安全構成體制性挑戰。

史托騰柏格告訴記者，這是北約32個盟國首次聯合起來，異口同聲將中國列為俄羅斯發動俄烏戰爭的決定性推動者，並稱這是一個重要的訊息。

他稱北約不是一個實施制裁的組織，但補充道：「到頭來，這得由各個盟友做出決定，但我認為北約在這次峰會上發出的訊息十分明確。」

北約 烏克蘭 德國

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