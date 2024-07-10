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一致同意讓烏克蘭加入 北約峰會聯合宣言：烏克蘭的未來在北約

編譯徐榆涵／即時報導
北約峰會10日發布聯合宣言，力挺烏克蘭加入北約。圖為北約秘書長史托騰柏格。(路透)
北約峰會10日發布聯合宣言，力挺烏克蘭加入北約。圖為北約秘書長史托騰柏格。(路透)

一連三天的北約峰會於當地時間10日舉行並發表聯合宣言，各成員國領導人皆一致同意烏克蘭「加入北約」，強調烏克蘭的「未來在北約」，且烏克蘭加入北約的道路「不可逆」，重申對烏克蘭堅定不移的支持。

北約峰會於當地時間10日在聯合宣言中表示，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵「破壞了和平與穩定」及「嚴重損害全球安全」，稱莫斯科依然是對盟國安全最重大且直接的威脅。

宣言指出，「我們重申對烏克蘭人民堅定不移地聲援，英勇地保衛他們的國家、土地和我們共同的價值觀。一個強大、獨立且民主的烏克蘭對於歐洲-大西洋地區的安全與穩定至關重要。」

宣言稱，北約領導人「完全支持烏克蘭決定自己未來的權利」，並稱他們歡迎基輔在所需的民主、經濟和安全改革方面取得的「具體進展」。

宣言指出，將繼續支持烏克蘭走上加入北約的「不可逆」道路上，重申將在「北約成員國同意、且滿足條件的情況下」，邀請烏克蘭加入北約。

北約秘書長史托騰柏格談及烏克蘭加入北約時表示，不是加不加入的問題，而是何時加入的問題，稱目前的作為將確保烏克蘭能夠在時機成熟時即刻加入。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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