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黃石公園國慶槍案 嫌犯開槍走向管理處 當時裡面200人

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黃石公園國慶槍案 嫌犯開槍走向管理處 當時裡面200人

記者張聲肇/即時報導
一名男子上周在黃石國家公園內和巡邏員交火被擊斃。（ 美聯社）
一名男子上周在黃石國家公園內和巡邏員交火被擊斃。（ 美聯社）

黃石國家公園管理處9日說，上周在公園內持槍挾持一名女性並射傷一名巡邏員的28歲嫌犯法斯諾（ Samson Lucas Bariah Fussner）， 企圖在公園附近慶祝國慶人群中大開殺戒，他和巡邏員交火時被擊斃。槍案在美國街道氾濫，但在黃石地區卻很少見，特別是在國家公園內。

法斯諾和警方駁火地點是公園內度假小屋林立的峽谷村（ Canyon Village），位於黃石湖北邊，離遊客最多的景點有一段距離。

管理處說，公園區911緊急救護中心7月4日子夜剛過，就接獲求救電話，說峽谷村內某一住處有女性遭到挾持。這名女性告訴公園保安人員，法斯諾威脅要殺她和其他人，同時計畫大肆殺戮在公園外頭慶祝國慶的人群。

管理處說，公園的巡邏員在峽谷區發現嫌犯的車子，判定他攜帶武器彈藥，隨時可能犯案。「法斯諾還逍遙法外時，執法巡邏員一面搜尋，一面在遊客集中地區和公園員工辦公地點加強部署，911緊急反應小組也通知附近轄區的警察。」

4日早上，20幾名巡邏員加入搜捕嫌犯、保護民眾的行列。8點左右，峽谷村的駐地巡邏員看到法斯諾手持半自動步槍，一面開槍一面朝管理處大門走去。當時管理處大樓裡面有200人左右，巡邏員和法斯諾展開搶戰，最後將他擊斃。

管理處發布新聞稿說，法斯諾是佛州米爾頓市人，受雇於獲准在黃石公園內營業的贊特惹公園與休閒旅遊公司（Xanterra Parks and Resorts）。

本案由聯邦調查局負責調查，調查結果將轉交懷俄明州聯邦檢察署處理，公園管理處配合FBI，對受害人和目擊者提供支援。受傷巡邏員經直升機送到附近醫院治療，斷定無大礙後出院。

調查期間，參與搜捕行動的巡邏員都將依管理規則休有薪假，他們隨身佩帶的錄影機拍攝到的內容，將於30天內公布。

公園管理處長蕭利（Cam Sholly）說，執法巡邏員的英勇行為救了很多條人命，「他們面對槍手，採取了果敢的行動，確保他不再對公眾安全構成威脅。」

懷俄明州 佛州 黃石公園

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