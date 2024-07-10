我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮承認拜登曾看帕金森專家 強調僅是年度健檢

紐約州市聯合大執法 打擊幽靈車牌、逃費

法新社：被打倒就再站起來 拜登有逆轉人生不退選信念

中央社華盛頓10日綜合外電報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

任何人如果預期，美國總統拜登會不戰而降退出總統大選，他們並未充分考慮拜登的生命故事，這個驕傲但也往往相當固執的男人經常遭逢逆境，卻也一再重新站起來。

法新社報導，從遊樂場打架、可怕悲劇到多次試圖問鼎白宮，長久以來，拜登（Joe Biden）一直將自己的人生視為一連串捲土重來的過程，總能逆轉不可能的局勢。

81歲的拜登與美國前總統川普（Donald Trump）辯論時表現一敗塗地，引起民主黨發難，然而隨著黨內「換登」呼聲暫且減弱，拜登似乎下定決心要贏得自己政治生涯的這場戰鬥。

拜登在辯論會後一再重新訴諸自己的「劣勢者」（underdog）形象，並重申他的家族格言：「當你被擊倒，你就重新站起來。」

1972年，年僅29歲的拜登才剛選上德拉瓦州參議員，他的妻子娜伊莉雅．杭特（Neilia Hunter）和他們1歲大的女兒娜歐蜜（Naomi）在車禍中喪生，幼子波（Beau）與杭特（Hunter）則受重傷。

2015年悲劇再次降臨，46歲的波因腦癌過世，拜登也得應對杭特嚴重毒癮及法律問題帶來的煎熬。

拜登同樣在家人陪伴下度過一連串政治恥辱。1988年拜登首次爭取總統提名，但因剽竊醜聞而被迫放棄角逐，當時他引用一名英國政治人物演講內容卻沒有說明出處。

2008年他再次競逐提名，卻在民主黨初選慘敗。隨後他被美國前總統歐巴馬（Barack Obama）選為競選搭檔。

然而，在當前攸關拜登年齡及健康的危機中，之前賦予拜登力量的事物，可能也會導致他垮台。

眾所周知，拜登只會認真聽取家族成員，以及他已認識數十年的一些幕僚的意見。隨著他逐漸衰老，這個「同溫層」也變得日益狹隘。

此外，拜登畢生形象就是一個總能東山再起的人，代表他或許無法想像，這次選擇優雅退場的可能性。

拜登 民主黨 白宮

上一則

裴洛西：是否競選連任 由拜登自己決定

延伸閱讀

裴洛西：是否競選連任 由拜登自己決定

裴洛西：是否競選連任 由拜登自己決定
白宮與國會將全輸？民主黨參議員看衰拜登 稱川普恐「壓倒性」勝出

白宮與國會將全輸？民主黨參議員看衰拜登 稱川普恐「壓倒性」勝出
不藏了 白宮終於證實拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢 強調僅是年度健檢

不藏了 白宮終於證實拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢 強調僅是年度健檢
紐時社論再開砲 籲民主黨人反叛拜登「告訴他是在自找難堪」

紐時社論再開砲 籲民主黨人反叛拜登「告訴他是在自找難堪」

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲