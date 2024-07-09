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北約峰會華府登場 拜登挺烏克蘭更要扭轉己身形象

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登在北約峰會開幕演說宣布將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭可以也將會阻止俄羅斯總統普亭的侵略腳步。(歐新社)
拜登在北約峰會開幕演說宣布將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭可以也將會阻止俄羅斯總統普亭的侵略腳步。(歐新社)

北約（NATO）峰會9日在華府登場，會議聚焦支持烏克蘭對抗俄羅斯，然而，美國總統拜登最大挑戰是自己，持續為競選到底而奮戰；拜登在開幕演說宣布將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭可以也將會阻止俄羅斯總統普亭的侵略腳步。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，若拜登連任成功，他會做完第二任期。拜登現年81歲，若再做4年將滿86歲高齡。

到目前為止，有6位民主黨籍聯邦眾議員公開呼籲拜登放棄爭取連任，拜登依然堅持他才是那個能打敗前總統川普的人，民主黨陣營寄望拜登稱職作東北約峰會，展現其領導力，以更強大的北約為政績，一舉扭轉外界觀感。

拜登9日傍晚在華府歡迎北約、烏克蘭與日韓紐澳等領袖，發表開幕演說，他重申北約的集體防禦承諾，強調攻擊一個視同攻擊全體。

拜登表示，普亭（Vladimir Putin）想徹底征服烏克蘭，把烏克蘭從地圖上抹去；全球的聯盟集結起來支持烏克蘭，美德等5國將額外提供5種防空武器給烏克蘭，他相信基輔終將獲勝，烏克蘭可以也將會阻止普亭。

根據美國、荷蘭、德國、義大利、羅馬尼亞與烏克蘭的領袖聯合聲明，前述國家將聯合提供烏克蘭更多的戰略防空武器，包含至少4套愛國者防空系統；接下來幾個月，美國與加拿大、挪威、西班牙和英國，將對烏克蘭提供數十套NASAMS、HAWKs等戰術防空系統，其他國家則承諾提供彈藥。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早在國防產業論壇宣布，北約將提供烏克蘭F-16戰機強化防空能力；在德國成立新的軍事指揮部，以訓練烏克蘭軍隊；並由北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指派一名資深代表常駐基輔，以強化北約和烏克蘭的連結。

史托騰柏格表示，北約已下訂價值近7億美元的刺針飛彈系統，讓盟國提升軍事產能；他說，沒有強大的國防工業就無法提供強大的防衛。

刺針飛彈為地對空防禦系統，被廣泛運用於烏克蘭戰場，鄰近的歐洲國家也用來抵禦俄羅斯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）應邀訪問華府，最新的援助計畫公布之際，烏克蘭正面臨俄羅斯的轟炸，8日的攻擊造成至少42人死亡，澤倫斯基敦促西方國家採取果斷行動來強化烏軍力量，矢言會全力擊敗俄羅斯；澤倫斯基將於11日會晤拜登。

相較於拜登重申北約這個軍事聯盟的神聖性，川普日前表示，若盟友不付錢，安全就得靠自己。

烏克蘭 拜登 北約

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北約7億約 促產更多刺針飛彈

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