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北約7億約 促產更多刺針飛彈

編譯徐薏茹／即時報導
國家安全顧問蘇利文在峰會上表示，北約成員國將首度各自承諾制定計畫，強化自身的工業防禦能力。(路透)
國家安全顧問蘇利文在峰會上表示，北約成員國將首度各自承諾制定計畫，強化自身的工業防禦能力。(路透)

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)9日宣布，北約簽署一份近7億元的合約，將促使成員國生產更多刺針防空飛彈(Stinger missile)。

刺針防空飛彈是一種攜帶式陸對空防禦系統，可以由部隊攜帶和發射，或是安裝於車輛上，作為針對飛機的短程防禦。

這一飛彈由雷神公司(Raytheon)生產，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後美國運往烏克蘭的首批武器之一，現在也是各國從儲備中撤出以幫助烏克蘭的武器之一，但過去兩年的快速進展表明，美國和歐洲的國防公司都未達到大型傳統戰爭所需的生產水平。

未來也充滿不確定性，美國的政治分歧使提供烏克蘭武器拖延數月，即將到來的總統大選也引發擔憂，若成員國受到威脅時，美國可能無法始終保證提供武器和軍隊支援。

在某些情況下，防禦生產線在2022年俄烏戰爭爆發時停滯不前，到現在生產數量才增加，增加產量得仰賴簽署新的長期合約，以支持對所需基礎設施投入更多資本。

俄烏戰爭也促使北約成員國增加國防支出。

在32個成員國中，預計今年有23個成員國將達到至少2%國內生產毛額(GDP)用於國防的目標，然而這一進展被認為仍不足夠，因為俄羅斯已經利用其勞動力，迅速替換戰爭中損失的武器。

挪威軍火商Nammo執行長布蘭德澤格(Morten Brandtzaeg)表示：「若是想打一場長期的戰爭，背後需要一個有能力長期支撐的產業。」

愛沙尼亞國防部長派夫克(Hanno Pevkur)指出，俄國目前的國防支出估計占其GDP的7%至9%；愛沙尼亞的國防支出占GDP的3%以上，但需要更多行動來填補儲備。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希(Władysław Kosiniak-Kamysz)表示波蘭今年將投入至少4%的GDP用於國防，他稱俄烏戰爭暴露了波蘭、地區和世界普遍的主要弱點。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在9日的峰會上表示，北約成員國將首度各自承諾制定計畫，強化自身的工業防禦能力，他說這將有助於聯盟優先生產衝突中最重要的防禦裝備。

32個成員國的國防產業規模和能力差異甚大，因此每個國家的計畫可能有很大的差異。

烏克蘭 北約 國防部

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