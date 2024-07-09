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北約峰會將登場 拜登身心狀況成房間裡的大象

中央社紐約9日專電
總統拜登。路透
總統拜登。路透

北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會將在美東時間9日晚間於華盛頓揭幕，由於峰會主人美國總統拜登總統電視辯論狀況不佳，各國領袖與輿論高度關注拜登在峰會期間的一舉一動。

連續3天的北約第75屆峰會與領袖會晤活動在華府各場地舉行，除了美國在歐洲的條約盟國元首出席外，印太地區的日本、韓國、澳州、紐西蘭領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人也再度獲邀。

北約峰會在俄烏與加薩戰爭進行之際舉行，各國元首狀況各異。英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）5日才接任首相，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）經兩輪國會選舉後處境堪慮，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與獲邀的日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅民調處於低谷，不過峰會最大懸念與焦點是主辦國總統拜登（Joe Biden）的健康及政治處境。

拜登將在美東時間9日晚間峰會開幕典禮發表演說，10日進行整日會議與晚宴，11日與各國元首出席公開記者會，期間將與澤倫斯基與施凱爾舉行雙邊會晤。媒體都在關注拜登在公開場合的舉止。

各國元首除了關切拜登在多位黨內議員逼退下，能順利獲得提名與當選，還得面對烏克蘭戰爭的壓力。民調領先的美國前總統川普（Donald Trump）已多次重申，盟友國防支出必須達標及不會無止境金援烏克蘭，媒體報導各國已私下派員接觸川普團隊。

拜登8日主動致電新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC）直播節目表示，會堅定擴大北約，美國與全球盟國人民一致面對中國及俄羅斯，發生中的國際事務都有實質進展。白宮官員也不斷說明拜登健康沒有問題。

紐約時報（New York Times）用「北約峰會召開，各國元首擔心破口就在中心」形容成員國對當前局勢的憂心。1949年，12個北約創始國在距離白宮不遠的安德魯麥隆大廳（Andrew W. Mellon Auditorium）簽訂條約，如今成員國已增加至32個，將在相同場地會晤。

此外，美國也積極拉攏日韓澳紐、印太4國（IP4、Indo-Pacific Four）參與，形成亞洲版北約以面對中國與俄羅斯威脅。

北約峰會預料各國將重申長期支持烏克蘭，同時關切印太局勢發展，不過鏡頭焦點都在拜登身上。華爾街日報（Wall Street Journal）引述史考克羅戰略暨安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）資深學者湯生（James Townsend）的說法，「很多隻大象在房間裡，那（拜登）就是其中一隻」。

拜登 北約 烏克蘭

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