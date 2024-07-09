紐時：美國藉「晶片外交」重塑供應鏈 降低中國曝險

拜登頒布的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）。（美聯社）

「紐約時報」報導，美國拜登政府為降低高科技的中國相關曝險，正在施展「晶片 外交」來打造全球供應鏈 ，包括吸引外國公司前來美國投資 晶片製造，並尋求其他國家建廠來完成剩下的工作。

「紐約時報」（The New York Times）中文網指出，拜登（Joe Biden）政府認為，在美國生產更多電子設備所需晶片，有助增進美國的繁榮和安全，為此官員正在境外努力與夥伴合作，以確保在美國的投資更具持久性。

若取得進展，將有助美國政府實現讓中國相關安全疑慮減弱的戰略目標。因為中國正在擴大其晶片製造產業，並威脅台灣，而台灣是全球晶片技術中心所在地；同時還有供應鏈中斷風險，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭凸顯，兩事件都打亂全球航運和製造業。

在美國為建立新供應鏈所做的外交努力當中，國務院經濟和商業事務局（Bureau of Economic and Business Affairs）擔任打頭陣角色。近期曾在這個單位擔任助理國務卿的史丹佛大學（Stanford University）教授騰立銘（Ramin Toloui）表示：「我們的重點是盡最大努力擴大不同國家的能力，使這些全球供應鏈更具彈性。」

拜登政府的希望藍圖，是讓更多晶片在美國德州或亞利桑納州的工廠生產，然後運往哥斯大黎加、越南或肯亞這類合作夥伴國進行最後組裝，在運送到世界各地供冰箱到超級電腦等各類設備使用。為了重塑全球晶片供應鏈，美方官員持續熱切進行磋商。

騰立銘指出，在拜登執政的3年內，美國吸引到3950億美元的半導體製造業投資，而許多參與投資的公司總部都在亞洲，例如在日本、韓國或台灣。其中韓商SK海力士（SK Hynix）便正在印第安納州建造一座38億美元工廠。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6月在馬里蘭州一場鼓勵外國投資美國的會議上發言時，便提到這項投資案。他還強調，希望藉由拜登頒布的法令促使「我們的公路、鐵路、寬頻和電網現代化」，從而吸引外國投資美國高科技製造業，好讓「供應鏈獲得增強和分散」。

商務部也在加強晶片供應鏈的努力中發揮重要作用，持續將總額500億美元資金撥發給晶片研發和製造的公司和機構。

騰立銘和他的幕僚也飛往世界各地，尋找可能想在美國投資設廠以形成供應鏈終端的國家和公司。騰立銘表示，他部門的工作便包括在拜登頒布的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）和基礎設施法等促進美國製造業工作增多的法案。

其中晶片法每年提供美國政府5億美元資金，用於建立安全供應鏈及保護半導體技術。國務院便利用這筆資金尋找能夠發展成為供應鏈一環的國家。

美方官員正在安排對一系列國家進行研究，以了解如何將當地的基礎設施和勞動力提高到一定標準，以確保晶片組裝和運輸順暢。目前這項計畫包含的國家有哥斯大黎加、印尼、墨西哥、巴拿馬、菲律賓和越南，並正在引進肯亞。

騰立銘透露，建立這條供應鏈的過程中，首要任務是關於培訓。他除了與亞利桑納州立大學（Arizona State University）討論了與海外機構合作開發培訓計畫的議題，今年5月還訪問越南的胡志明市國家大學。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也帶領對全球晶片供應鏈進行一項深入研究，以確認其中漏洞，並與外國政府討論增加海外投資機會。

這正是雷蒙多今年春天訪問哥斯大黎加的主要任務，當時她不僅會見當地官員，也和在這個中美洲國家有座工廠的美國晶片業巨擘英特爾（Intel）的高階主管會面。此外雷蒙多在訪問巴拿馬和泰國期間，討論到半導體供應鏈多元化的議題。

聚焦中國的研究公司Datenna董事總經理拉瑟（Martijn Rasser）指出，美國發展這種聯盟網路，具有對抗中國的戰略優勢。因為美國若想包攬晶片供應鏈的一切，成本會過高；但也不能單打獨鬥，否則就是未認清一項現實，即今日科技在全球傳播比數十年前要廣泛得多，不同國家在晶片供應鏈中都發揮重要作用。

另一方面，還有美國官員採取更具強制性的晶片外交形式，來阻止中國根據美國技術版本進行研發。主要方式是說服若干國家阻止其企業將某些晶片製造工具賣給中國，尤其是對日本和荷蘭。

商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）6月便拜訪日荷兩國，試圖說服當地政府阻止企業向中國出售某些先進技術。