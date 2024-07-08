拜登致信國會民主黨人全文 強硬拒絕退選

拜登總統7月4日在白宮觀看煙火。（路透）

拜登 (Joe Biden)總統在周一早上致信給國會民主黨 人，表示他堅持競選到底。

拜登向他的批評者發出挑戰，表示如果他們希望他退出總統競選，就「到民主黨全國代表大會上挑戰我」。

拜登隨後並與MSNBC的「早安喬」(Good Morning Joe)電話連線，重申自己拒絕讓位。

影片來源：YouTube@MSNBC

拜登給國會民主黨人的信件內容如下：

各位民主黨同仁，

在你們從7月4日的假期回來後，我想讓你們知道，儘管媒體和各地有各種猜測，我堅定地承諾會留在選戰中，我會跑完全程，並擊敗川普 (Donald Trump)。

過去10天左右，我與黨內領導層、民選官員、註冊黨員，最重要的是與民主黨選民進行了廣泛的對話。我聽到了人們的擔憂——他們真誠的擔心和對這次選舉結果的憂慮。我並沒有忽視這些憂慮。相信我，我比任何人都清楚我們黨的候選人所肩負的責任和重擔。我在2020年承擔了這個重擔，當時國家的命運岌岌可危。我也知道這些擔憂來自於對我公職生涯和我作為總統的紀錄的真心尊重，許多了解我、支持我的人對我說的話深深打動了我。我對來自國會及全國各地眾多民選民主黨人的堅定支持感到感激，並從眾多選民和基層支持者身上看到了堅定的決心，即使在最艱難的過去幾周內也是如此。

我可以明確而毫不含糊地回答大家：如果我不完全相信自己是2024年擊敗川普的最佳人選，我就不會再次競選。

我們舉行了民主黨提名過程，選民們已經明確並決定性地表達了意見。我獲得了超過1400萬張選票，占整個提名過程中的87%。我擁有近3900名代表票，這使我遙遙領先其他人，成為我們黨的預定提名人。

這個提名過程開放給任何想參選的人。只有三個人選擇挑戰我。一個人表現得很糟糕，以至於他退出初選改為獨立候選人。另一個人攻擊我年紀太大，結果被徹底擊敗。民主黨的選民們已經投票表態。他們選擇我作為黨的提名人。

所以我們現在是否在說，這個過程毫無意義？難道我們要忽視選民表達意見的權利？

我拒絕這麼做。對於民主黨選民對我寄予的信任，我感到自己負有重任。這是他們的決定，不是媒體，不是專家，不是金主，不是任何特定團體或個人，不管他們是出於怎樣的善意。選民——只有選民——能夠決定民主黨的提名人。我們如何能夠捍衛國家的民主，如果我們在自己黨內忽視它？我不能這麼做。我也不會這麼做。

我毫不懷疑，我——以及我們——能夠擊敗川普。我們在歷史上的功績就是我們競選的基礎。從創造了超過1500萬個工作機會（包括上個月的20萬個），達到歷史最低失業率，到創造80萬個製造業工作機會以振興美國製造業，保護和擴大可負擔醫療健保，重建美國道路、橋梁、高速公路、港口和機場及供水系統，擊敗大型製藥公司並降低處方藥價格，包括提供給年長者每月35元的胰島素，為近500萬美國人提供學貸減免，還有對抗氣候變化的歷史性投資。

更重要的是，我們有一個經濟願景可以擊敗川普和MAGA共和黨。他們與富人和大企業站在一起，而我們站在美國勞工一邊。川普在海湖莊園告訴石油行業，給他10億元，他就會做他們想做的事情，這不是一個單一案例。

川普和MAGA共和黨人選擇了富人這一邊。他們想給再給富人減稅5兆元，以便他們可以削減社安金和醫療保險。我們絕不會讓這種情況發生。這是強化版的下滲經濟學(trickle-down economics)。我們知道建立經濟的方法是從中間開始和從下往上，而不是從上往下。我們最終會讓富人和大公司支付他們在這個國家的公平份額稅款。MAGA黨還堅決要廢除「可負擔醫療法」，這可能會讓4500萬美國人失去他們的保險。我們也絕不會讓這種情況發生。川普透過拒絕向黑人提供租住房而致富。我們計畫在美國建造200萬個新的住房單位。他們想讓大型製藥公司再次隨意定價。你認為美國的老年人會怎麼想，當他們知道川普和MAGA共和黨人想要奪走他們每月35元的胰島素，以及我們民主黨剛剛為他們爭取到的每年2000元處方藥上限？或者你認為美國家庭會怎麼想，當他們發現川普和MAGA共和黨人想要對他們購買的所有進口產品，徵收新的2500元全國銷售稅？

我們正在降低家庭的成本——從醫療保健到處方藥到學生債務到住房。我們正在保護社會保障和醫療保險。他們的所有提議都會增加大多數美國人負擔的成本——除了他們的減稅，這將流向富人。

我們在保護美國人的自由。川普和MAGA共和黨人在奪走這些自由。史上第一次，他們從美國人民手中奪走了一項基本自由，推翻了「羅訴韋德案」。他們決定由政客做出這些最私人的決定，而不是由女性及其醫生和最親近的人來做決定。他們已經說他們不會止步於此——他們正在攻擊從避孕到體外受精，到與你所愛的人結婚的權利。他們已經明確表示他們將在全國禁止墮胎。我們絕不會讓這些事情發生。我已經明確表示，如果賀錦麗和我再次當選，我們將與全國選出的眾院和參院民主黨人合力，使「羅訴韋德案」再次成為聯邦法。我們將帶來真正的最高法院改革；川普和他的人希望法院保持現狀，並有機會透過破壞提名和確認過程的規範和原則，來維持右翼成為多數。

我們正在捍衛美國的民主。在1月6日之後，川普已經證明他永遠不適合擔任總統。我們永遠不能讓他再接近這個職位。我們也永遠不會這麼做。

我的民主黨同仁們，我們有成績，有願景，有對美國自由和我們民主的根本承諾去贏得勝利。

過去一周，有關我們如何前進的問題已經獲得充分討論。現在是時候結束了。我們只有一個任務。那就是擊敗川普。我們離民主黨全國代表大會還有42天，離大選還有119天。任何決心的減弱或對未來任務的不確定，只會幫助川普並傷害我們自己。是時候團結起來了，作為一個團結的黨前進，擊敗川普。

真誠的，

約瑟夫·R·拜登

美利堅合眾國總統

拜登總統信件英文全文