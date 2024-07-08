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環太平洋軍演進入海上階段 重頭戲…擊沉4萬噸級靶艦

中央社／檀香山7日電
退役的塔拉瓦號（USS Tarawa）兩棲攻擊艦為2024年環太平洋軍演（RIMPAC）擊沉演練的靶船。（中央社）
退役的塔拉瓦號（USS Tarawa）兩棲攻擊艦為2024年環太平洋軍演（RIMPAC）擊沉演練的靶船。（中央社）

29國參與的環太平洋軍演8日進入下一階段，40艘軍艦駛出珍珠港，展開海上演練，重頭戲是擊沉一艘4萬噸級「塔拉瓦號」兩棲攻擊艦。

環太平洋軍演（RIMPAC）從6月27日一直進行到8月1日，各國結束第一階段的靠港交流之後，8日起包括主力戰艦卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson，CVN-70）將陸續駛出珍珠港，展開第二階段的海上演訓。

「擊沉」（SINKEX）課目是環太軍演備受關注的重頭戲。各國軍艦使用反艦武器，以退役的老舊船艦為目標，進行實彈打擊。今年擔任靶船的是一艘已退役的4萬噸級「塔拉瓦號」（USS Tarawa）兩棲攻擊艦。

塔拉瓦號是一艘全長250公尺的兩棲攻擊艦，大小僅次於航空母艦。這艘巨型船艦1976年起為美軍服役，一直到2009年退役，服役期間大多部署在中東地區，參與了從2000年初開始的伊拉克戰爭、反恐戰爭。

退役的塔拉瓦號成為今年環太軍演的靶船，幾個星期之前已經拖放在珍珠港的退役船艦維修廠。

擊沉退役的老舊船艦是環太平洋演習的例行演練項目，2022年以一艘巡防艦為目標、2020年擊沉一艘兩棲貨物運輸艦。

有媒體引用分析指出，塔拉瓦號尺寸噸位與中國人民解放軍075型兩棲攻擊艦相似，以此為目標，是在因應中國近年在大型兩棲攻擊艦與航空母艦的發展。

環太軍演的聯合部隊指揮官，美軍第3艦隊司令、海軍中將韋德（John Wade）6月27日在記者會上，談到使用巨型船艦當作靶船，能夠拉長打擊時間，增加演練機會。

韋德說：「我們將進行一次實彈演習，我們使用退役的塔拉瓦號進行擊沉演練。這是一艘很大的船，讓我們有機會進行多次的打擊，使用各種不同的武器。我們利用這一個廢棄的船體，希望持續一段時間，讓我們把計畫好的項目成功執行。」

解放軍

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