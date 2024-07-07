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分析：美大選後若出現混亂 中國可能視為侵台時機

中央社／華盛頓7日電
示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

美國財經媒體巴隆周刊專欄作家石宇今天撰文指出，美國大選後若出現權力真空，將是中國、俄羅斯等獨裁者夢寐以求的機會，中國國家主席習近平也可能視這混亂為入侵台灣的時機。

石宇（Isaac Stone Fish）7日在道瓊公司旗下的巴隆周刊（Barron's）刊登評論「混亂的美國選舉將給中國帶來機會」。石宇是顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）創辦人兼執行長，主要研究企業在中國面對的風險。

他指出，美國11月5日舉行總統大選，如果共和黨的川普（Donald Trump）落敗，但他不接受選舉結果，或選舉結果太接近而有爭議，將出現權力真空、混亂現象，中國、俄羅斯、北韓、土耳其、或沙烏地阿拉伯的獨裁者會認為有機可乘。甚至以色列、日本、或菲律賓等盟友也可能利用機會實施美國反對的政策。

石宇表示，最令人擔憂的狀況可能來自北京。如果北京利用美國選後混亂侵台，美國不論是誰當選，都可能沒有意願讓美國捲入戰爭，也可能缺乏國會、民眾的支持。中國可能奪取鄰近的金門、馬祖，或以網攻癱瘓台灣的關鍵基礎建設。

他說，這些行動可能預示會有更大規模的入侵，或者就先暫時這樣。俄羅斯2014年從烏克蘭奪取克里米亞（Crimea），等8年才全面入侵烏克蘭。或者，北京也可能無預警對台發動決定性攻擊，試圖暗殺台灣總統賴清德、或轟炸台灣。

石宇指出，儘管美國宣戰的權力在國會手中，二次大戰後美國都是在總統推動下參戰，屆時國內支持度、與國會的關係、經濟現實等因素都會納入考慮。保衛台灣免受北京攻擊，對任何總統來說都是一項艱鉅的任務。

他說，中國若入侵台灣，不論成功與否，都將造成世界的改變。在這個關鍵時刻，沒有應對方案的企業和投資者是愚蠢的。

俄羅斯 烏克蘭 賴清德

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