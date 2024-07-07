賀錦麗是否更有機會贏川普？民主黨及金主都在問

民主黨熱議是否將拜登總統(左)換掉，由副總統賀錦麗出馬競選總統。(歐新社)

拜登 總統堅持爭取連任，但假設他最終退出戰局，副總統賀錦麗 可能接替成為民主黨候選人，許多金主、活動人士和官員現在都在問：比起拜登，賀錦麗是否更有機會選贏川普 ？

路透報導，59歲的賀錦麗（Kamala Harris）曾任聯邦參議員和加州檢察長，如果她獲得民主黨提名並在11月5日的總統大選獲勝，將成為美國史上第一位女總統，而她已經是史上首位亞非裔副總統。

賀錦麗在白宮3年半，一開始死氣沉沉、身邊人事頻頻更迭，初期著重的中美洲移民等政策並無重大成果。

直到去年，白宮內部諸多人士和拜登（Joe Biden）的競選團隊私底下都在擔心賀錦麗會拖累選情。然而隨著她站上墮胎權議題的第一線、爭取年輕選民支持，民主黨官員說，情況已明顯改變。

近期民調顯示，賀錦麗對決共和黨候選人川普（Donald Trump）的贏面比拜登大，但選情仍膠著。

有線電視新聞網（CNN）2日公布的民調指出，川普支持度為49%，比拜登的43%高6個百分點；賀錦麗則以45%支持度落後川普的47%，但落在誤差範圍內。

民調也發現，無黨派選民支持賀錦麗（43%）甚於川普（40%），而且民主、共和兩黨的溫和派選民也偏好賀錦麗（51%）而非川普（39%）。

多位黨內大咖已示意，賀錦麗將是拜登讓位後的最佳選擇，其中包括拜登2020年的勝選關鍵柯里本（Jim Clyburn）、「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）資深成員米克斯（Gregory Meeks）及來自賓州的李伊（Summer Lee）等聯邦眾議員。

一名國會幕僚說，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也曾私下向議員作出相同暗示。

賀錦麗已如此受到重視，兩名共和黨金主告訴路透，他們寧願讓川普對決拜登，而非對上賀錦麗。

作為民主黨募款重點的華爾街也有一些人開始表明偏好。

金融服務公司卡森集團（Carson Group）全球宏觀策略師瓦吉斯（Sonu Varghese）在拜登與川普的辯論會後說：「拜登已經落後川普了，從目前選情來看，他不可能克服差距。換上副總統賀錦麗則可能提升民主黨執掌白宮的機會。」