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日經亞洲：川普回鍋白宮將削弱北京影響力 中俄關係受考驗

編譯盧思綸／即時報導
日經亞洲評論員秋田浩之認為，美國前總統川普若回鍋白宮，中俄關係將受嚴峻考驗。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社）
日經亞洲評論員秋田浩之認為，美國前總統川普若回鍋白宮，中俄關係將受嚴峻考驗。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

中國與俄羅斯表面上團結一致、槍口對美，但是兩國私底下其實互有不滿，日經亞洲評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）分析，一旦對中國明顯強硬的川普順利回鍋白宮，將改變華府與克里姆林宮和北韓的關係，同時削弱北京影響力。

秋田浩之說，中國與俄國表面上團結一致，事實上互有不滿，難以實現真正的信任。

2022年2月4日，俄羅斯總統普亭訪問北京會晤中國國家主席習近平，雙方定調中俄關係「上不封頂」；然而，不久後，俄軍便大舉入侵烏克蘭，殺得北京措手不及，一名中國前軍方資深官員對此表示，「中國還對俄國很氣憤」。

而先前中國忌憚美國制裁，因而拒絕軍援莫斯科，也讓普亭感到挫敗與不滿，繼而轉向北韓求援。

若干外交事務消息人士指出，北京近來禁止高層官員赴俄進行公務攜帶智慧型手機，顯然是為了防範克里姆林宮竊取內部情資；類似規定之前已經適用於訪問美國的官員。

另一方面，近來俄國和北韓敲定戰略合作協議，凸顯北京和莫斯科的關係越發緊張。普亭上月出訪平壤會晤北韓領導人金正恩，期間簽訂一項軍事協議，同意一旦其中一方遭遇武力侵略將提供軍事支援。

雖然北京對俄朝協議看似一派輕鬆，但是中國內部事務知情人士透露，習近平出於至少兩大原因對此協議有所不滿。一來北韓軍力提升則可能超脫北京控制，二來北韓強化核武能力便握有談判籌碼，可能繞過北京直接與華府交涉，削弱北京之於朝鮮半島的影響力。目前川普也不避諱表現出對金正恩的友好態度。

而川普一旦回鍋白宮，中俄關係更將受到嚴峻考驗。

川普第一任期一直與俄國維持友好關係，似乎也尊重普亭的威權做法，很可能就俄烏停火與普亭展開對話。

反觀川普對中國態度則截然不同，除了從一開始就採取強硬立場，包含川普外交顧問表示考慮對多項中國進口商品採取高關稅，以及限制中國高層官員進入美國。

美俄關係好轉無可避免導致中俄關係轉趨緊張，畢竟中俄之所以越走越近，主要出於對美國的「同仇敵愾」。

北韓 川普 普亭

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