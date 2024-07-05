我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

余茂春：台灣議題已全球化 是專制和自由衝突

中央社台北5日電
哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，並致詞。中央社
哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，並致詞。中央社

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天指出，台灣議題在美國政治已是舉足輕重一環，台灣議題已經全球化，不再是簡單的主權之爭，而是專制和自由之間的衝突問題，且台灣人民已發展出獨立的主權意識。

哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院今天在台北舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，邀請國內外專家、學者與會。

曾擔任美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春分析，美國過去對中、對台政策並不清晰、也很模糊，直到2017年川普政府執政後，才基本上改變模糊狀況；台灣議題在美國政治已是舉足輕重的一環，雖然2020、2024年的美國大選，沒有什麼政治人物談論台灣，但這背後意思不是不好，而是美國民主、共和黨兩黨，在對中、對台政策上都有高度一致性。

余茂春指出，台灣議題實際上已經全球化，不再是簡單的主權之爭，而是專制和自由之間的衝突問題，這也讓美國知識界和政治界進一步思考，何種條件下可以出現「主權」（sovereignty）。

他說，美國立國的根本原則就是popular sovereignty（主權在民），所以美國對於台灣問題如何解決，就是必須要由兩岸人民同意，而台灣人民自1980年代末期以來，已發展出獨立於中共的主權意識和民主社會。

余茂春透露，他和美國政治領袖談論重要話題時，都會告訴美國政治領袖，「一定要意識到，台灣人民已經發展出獨立的主權意識」，若沒意識到這一點、會亂了套，畢竟很多國家會以歷史淵源為由，發動侵略戰爭。

對於北京日前發布台獨新規，國防院執行長陳明祺指出，中國公布「懲治台獨22條」與制定「反分裂國家法」等法律戰，都是對台整體作戰的一環，必須要放在輿論戰、法律戰、心理戰的「三戰」脈絡作認知。

陳明祺表示，台灣人民持續透過選舉等民主程序行使主權，是要尋求鞏固民主自由的生活方式，國防院與國外智庫兵推，可得知中共要發動渡海作戰的難度高、失敗機率大，中共也注意到這一點。

陳明祺指出，因此中共進行法律戰，是要讓台灣人民認為保護民主自由不值得、覺得被孤立，當自己提出的主張是徒勞無益時，人民很有可能會選擇不再抵抗，正因如此，台灣更要與盟友共享價值，堅守自由民主的立場。

台總統府發言人李問也到場以英文發表看法，指出國際社會譴責中國將國內法武器化，儘管中國沒有權力與能力在台灣執行這些法律，但政府會評估民眾在海外所面臨的風險，並持續關注中國對台灣進行的法律戰。

余茂春 中共 國務卿

上一則

某些民主黨高層開始討論 找誰做賀錦麗競選副手

延伸閱讀

英國大選會改變與北京關係？中學者預期：將有柔性變化

英國大選會改變與北京關係？中學者預期：將有柔性變化
國慶日傳統 1.1萬移民入籍成公民 比去年多1倍

國慶日傳統 1.1萬移民入籍成公民 比去年多1倍
台日韓引領全球股市與亞股同創新高 比特幣利空纏身 跌至2月來低點

台日韓引領全球股市與亞股同創新高 比特幣利空纏身 跌至2月來低點
日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署

日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署

熱門新聞

總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔