金融時報：中國要求留美人士效忠黨 協助大外宣

在中美關係日益緊張之際，北京尋求加強對旅居海外者的控制。(美聯社)

在中美關係日益緊張之際，北京尋求加強對旅居海外者的控制。中國要求在美國生活和工作的年輕專業人士展現對黨的忠誠，有時甚至會使他們不得不違背當地法律和移民 規範。

英國「金融時報」報導，在出國前便加入中國共產黨的中國學生或年輕專業人才，正面臨愈來愈多這類要求，希望自己最終回國時，職涯發展一路順遂。

根據估計，目前有至少1萬名中共 黨員在美國求學或工作，這些人在定居美國的540萬中國僑民中僅占一小部份，但其中有許多人是在頂尖大學、科技和財經領域企業扮演重要角色。

根據金融時報進行訪問和取得的文件，這些效忠黨的指示包括參加網路研討會，期間會指導他們向美國同儕宣揚中國形象，此外還得支付黨費、研讀中國當局提供的政治資料，包括習近平主席的最新演說到黨史等，並定期接受中共官員檢視，確保他們持續效忠。

金融時報訪問了10名在美國求學和工作的中共黨員，這些學生說，他們會依照指示，在公開場合正面談論中國議題，「說好中國故事」；而在職場工作者則表示，他們在申請美國工作簽證時會試圖隱瞞與黨的關係，否認自己是中共黨員。

5名年齡介於25到35歲、在加州 和紐約一流科技公司工作的中國公民說，他們今年應徵工作時隱瞞自己的黨員身分，但這5人都在中國就讀大學或初入職場期間就已入黨。

根據中共中央委員會2019年發布的新命令，在海外求學黨員至少每半年要與黨的組織「聯絡」一次。隔年，中共青年團開始要求7400萬名14到28歲的青年黨員，在海外就學期間「定期報告個人情況」。

到了更近期，這項行動開始動員海外黨員為黨擦亮形象。

紐約、波士頓、加州和華盛頓的中國學生黨員受訪時告訴金融時報，他們遵照中國黨支部的要求，是因為希望維持黨員身分，他們認為這是職涯發展的資產。

美國智庫亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）說，中共黨員必須遵守黨的紀律，服從中央的命令，但美國法律可能會禁止他們遵守這些命令。

中國移民在美期間保留中共黨員身分並不違法。但美國有些人認為，這是一種潛在的安全風險，且可能引發其他法律和移民問題。

美國威利萊茵律師事務所（Wiley Rein LLP）合夥人卡佩羅托（Tessa Capeloto）說：「如果你試圖改善外國政府或外國在美國的形象，且是按照外國政黨的指示或要求這麼做的話，就可能會遇到外國代理人登記法（FARA）問題。」

迄今為止，還沒有任何中國公民因執行共產黨要求而受到與外國代理人登記法有關的指控或起訴。