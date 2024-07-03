民主黨換人戰川普？拜登突現身內部會議 喊話穩軍心

美國總統拜登（左）與副總統賀錦麗（右）。美聯社

拜登 總統辯論失利，民主黨 熱議更換候選人對戰代表共和黨的前總統川普 。政治新聞網站Politico報導，身處暴風中心的拜登3日無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，試圖重振軍心。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日在例行記者會表示，拜登絕對沒有考慮棄選。

據報導，拜登私下承認競選總統的資格岌岌可危；他強調已經競選很長一段時間，即便上周辯論失利以來選情受挫。

拜登在內部會議說，「我正在競選⋯⋯沒人要我退出，我沒有要離開，我會競選到底，而且我們會贏。」

報導描述，與會者會後討論，拜登在會中表現的堅毅和決心，讓部分與會者放心。

報導提到，在「換登」爭議中頻頻被提起的可能候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在視訊會議時，就坐在拜登身旁。

賀錦麗說，「我們不會被擊倒⋯⋯我們會遵從總統的領導，我們要奮戰，而且我們會贏。」

拜登在辯論後隔天，就出現在北卡羅來納州的競選活動現場，承認自己年紀大了，沒有過去的敏捷流利，但川普對美國民主是一個威脅，拜登矢言捍衛美國民主。

自首場辯論結束後，民主黨內部掀起換人的辯論；拜登陣營忙著消毒，嘗試穩住軍心，向金主和盟友保證；拜登3日致電民主黨的國會領袖，加入競選團隊會議，也將會晤民主黨籍州長，據報導，拜登在核心會議時從未討論棄選。

拜登本人及其核心人士都了解未來幾天異常重要，拜登將在賓州與威斯康辛州舉辦競選活動，並於5日接受美國廣播公司（ABC）專訪，此外，拜登下周在華府作東，舉行北約（NATO）峰會；ABC報導，拜登團隊視其為扭轉外界觀感的重要機會。

ABC報導，未來幾天將是拜登能否繼續選下去的關鍵時刻，拜登私下至少告訴兩位核心圈人士，他深知政治處境之艱，但仍自認是最可能打敗川普的候選人；拜登私下表示，他對下一步怎麼走保持開放態度。

白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）否認ABC的報導內容。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點