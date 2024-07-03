我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普希望拜登別退選 同步備戰其他狀況

一洲焦點／拜登暗示要換人？大法官給川普豁免權

歐巴馬官員率企業界慈善界籲拜登退選「守護民主」

記者顏伶如／即時報導
拜登總統在辯論會上表現令支持者失望。（美聯社）
拜登總統在辯論會上表現令支持者失望。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)3日報導，前總統歐巴馬任內官員率領下，企業界與慈善界領袖共同發表公開信，呼籲81歲的拜登總統退出選舉，民主黨為了「守護民主」應另覓人選。

企業界組織「領導力現在」(Leadership Now)3日發表呼籲拜登退選的公開信，組織創辦人是歐巴馬任內國務院資深顧問丹妮拉‧巴爾羅-艾瑞斯(Daniella Ballou-Aares)。組織成員還包括歐巴馬任內的財政部官員米雪兒‧格林(Michelle Greene)以及2009年歐巴馬政權交接團隊成員艾莉莎‧杜爾(Elissa Doyle)。

公開信上寫道，周日辯論會的狀況令人深感憂心，「川普不斷說謊，操弄我們的恐懼與不滿，拒絕承諾願意接受2024年大選結果，遺憾的是，拜登總統沒能有效地回擊川普，我們現在對於11月選舉遭逢嚴重挫敗的風險感到非常害怕」。

信中指出，挑選新的候選人過程將出現混亂，而且不是沒有風險，「可是如果不拿出行動，後果可能非常嚴重」，因為川普再次當選將對美國民主造成「生存威脅」(existential threat)。

信中寫道：「全世界都在看。就在我們焦急地觀察著其他民主國家的選舉時，我們的盟友與其他民主國家都希望看到我們表現良好，擔心我們無法符合外界的高度期許 。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歐巴馬 拜登 川普

上一則

川普希望拜登別退選 同步備戰其他狀況

下一則

民主黨換人戰川普？拜登突現身內部會議 喊話穩軍心

延伸閱讀

川普希望拜登別退選 同步備戰其他狀況

川普希望拜登別退選 同步備戰其他狀況
拜登今與賀錦麗午餐會 備受矚目

拜登今與賀錦麗午餐會 備受矚目
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
川普任內常被憲法25修正案「逼下台」共和黨套用對付拜登

川普任內常被憲法25修正案「逼下台」共和黨套用對付拜登

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%