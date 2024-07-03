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一洲焦點／拜登暗示要換人？大法官給川普豁免權

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

川普希望拜登別退選 同步備戰其他狀況

記者顏伶如／即時報導
總統拜登(右圖)與前總統川普(左圖)。（美聯社）
總統拜登(右圖)與前總統川普(左圖)。（美聯社）

華盛頓郵報3日報導，前總統川普與競選團隊都希望拜登總統不要退選，但同時對其他可能狀況同步展開沙盤推演，並且對副總統賀錦麗加大抨擊力道；來自川普陣營的四名消息人士說，川普團隊認為即使川普四件刑事起訴都遭定罪，照樣能在大選贏過拜登。

報導指出，川普與盟友在公開談話中，對於拜登可能退選的假設都予以駁斥，理由是民主黨現在想要陣前換強為時已晚，但在私下討論時則為不同狀況預做準備，研判如果民主黨推派拜登或賀錦麗之外的人選，對川普來說勝選機率將面臨考驗。

對於喜歡在媒體版面搶盡鋒頭的川普來說，甘願讓拜登成為各界矚目焦點頗不尋常。然而，自從電視辯論會結束後，川普顯得相對低調，並未安排公開活動，副手人選宣布時間最快則在下周，也就是共和黨全國代表大會(Republican National Convention)登場之前。

報導指出，消息人士透露，川普競選團隊在辯論會結束後對側翼團體說，拜登就是候選人，民主黨別無選擇。

曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)說，川普團隊似乎非常希望拜登繼續選下去，「他們認為拜登很弱，對於目前位居上風的局面感覺良好。可以看得出他們並不希望拜登退選」。

支持川普的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)負責人布多維奇(Taylor Budowich)說，如果拿辯論會片段做成選舉廣告，將對拜登具有龐大殺傷力，但若換人賀錦麗出馬參選，「廣告團隊將會興高采烈」。

川普競選團隊已經開始推出選舉廣告，內容暗指賀錦麗對於拜登辯論表現不佳暗自竊喜。

保守派電台節目主持人費德瑞克(John Fredericks)說：「現在整個拜登連任團隊完全處於自由落體(free fall)狀態。只需要閃開就好，且讓他們自己內爆。」

拜登 川普 民主黨

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