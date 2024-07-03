「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

根據路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)最新聯合民調 ，在前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)迎戰前總統川普 的假設情況下，如果今天投票，兩人在登記選民之間的支持度各為50%、39%。這項調查同時顯示，在所有民主黨 可能候選人當中，米雪兒‧歐巴馬是唯一能夠大勝川普的人選。

路透與「易普索」聯合民調是在7月1日至2日之間進行，針對全國892名登記選民完成調查，統計正負誤差3.2%以下。受訪民主黨籍登記選民當中，有32%認為拜登應該退選；不分黨派的全體選民則有56%認為拜登應該退選，認為川普應該退選的有46%。

倫敦大學大學學院(University College London)美國政治研究中心(Centre on U.S. Politics)主任吉弗特(Thomas Gift)接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，米雪兒‧歐巴馬民調支持度完勝川普，反映了選民對前總統歐巴馬執政充滿懷念。

吉弗特分析，在沒有政策平台、沒有競選政見，又不像其他總統候選人一樣必須接受檢視的情況下，民調要領先非常容易，可是米雪兒‧歐巴馬已經表明毫無參選意願，寄望她挺身而出搶救民主黨將是緣木求魚。

路透社與「易普索」聯合民調同時顯示，拜登與前總統川普在登記選民之間，目前支持度各有40%。

如果民主黨由副總統賀錦麗(Kamala Harris)出馬與川普對決，支持度分別為42%、43%；若由加州州長紐森( Gavin Newsom)出馬，與川普支持度則為39%對42%。

密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)挑戰川普時，支持度各為36%、41%。民主黨若推派伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)上場，與川普支持度則各有34%、40%。

川普上周五在造勢活動上說，不覺得拜登會退選，「因為他的民調在所有受到討論的民主黨員當中，還是表現較好」。