紐時：重量級金主悄悄切割拜登但不透露消息以免反彈

電視辯論會後，原本支持拜登總統的某些民主黨重量級金主希望換人參選，但擔心消息曝光恐引起反彈。(路透)

紐約時報3日報導，電視辯論會後，原本支持拜登 總統的某些民主黨 重量級金主希望換人參選，但擔心消息曝光恐引起反彈；民主黨內部意見不一，若處理不慎恐讓分裂加深，關鍵基本盤被嚇跑，私人情誼受損，民主黨金主認為將危害民主的川普 則因此受益。

「美國橋樑」(American Bridge)超級政治行動委員會(super PAC)周五在科羅拉多州阿斯本(Aspen)傑洛米酒店(Hotel Jerome)舉行早餐會上，一名與會者詢問在場近50名民主黨金主是否認為拜登應該退選，幾乎所有人都舉手贊同。

消息人士說，自由派金主的「民主聯盟」(Democracy Alliance)準備草擬呼籲拜登退選的公開聲明，結果引發內部成員激辯，但理事會後來開會決定繼續支持拜登。

華爾街方面，某些最有錢的拜登支持者例如避險基金Baupost執行長克拉曼(Seth Klarman)，也私下討論是否尋找拜登之外的替代人選。

紐約時報分析，拜登競選團隊與民主黨建制派辯論會後在拜登身旁建立起一道保護牆，讓民主黨富豪金主更加不滿；「婦女贊助者連線」(Women Donors Network)理事會成員瑪姬‧庫爾克(Maggie Kulyk)說，民主黨採取激進手段為拜登辯護，讓原本打算公開喊話要求拜登退選的金主因此閉嘴。她說，金主團體不敢公開要求陣前換將，因為不想得罪另一派主張應該讓拜登參選到底的金主。

重量級金主的支持對拜登非常重要，拜登與川普在困難時刻雖然都透過數位平台募款獲得不少贊助，包括這次辯論會後以及川普「封口費」案定罪後，但超級政治行動委員會推出的抹黑廣告，通常則來自於有能力拿出七位數字捐款的超級金主。

民主黨超級金主希柏爾斯坦(Steve Silberstein)分析，如果拜登退選改由副手賀錦麗遞補上場，賀錦麗馬上能使用競選團隊募款經費，截至上月底有2億1200萬，如果改由其他人選出馬，經費如何轉移則較複雜。

希柏爾斯坦說，必須做好通盤考量，「這一局裡，要預估到三步以後的布局」。