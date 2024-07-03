WSJ調查發現 中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

在新加坡挾帶輝達晶片前往中國，並不違反任何新加坡法律，因為這些技術元件不受當地出口限制。（路透）

華爾街 日報揭露，儘管拜登政府管制輝達（NVIDIA）用於人工智慧（AI）的晶片 銷往中國，但顯然中國能夠毫無阻礙取得這些先進晶片，因為旅外人士根本不必掩飾即可大方由新加坡 等地攜帶入境中國。

報導指出，中國超過70家經銷商在網上公開宣聲稱他們有在賣NVIDIA列管的晶片，其中幾家賣家表示，他們每月能供應數十個高階NVIDIA晶片。

華爾街日報發現，NVIDIA供貨穩定，因此大多數賣家都接受預訂，並承諾會在數周內交貨。有的賣家還出售整台伺服器—每台價格約為30萬美元，內含八個高階NVIDIA晶片。

NVIDIA推出用於資料中心功能強大的晶片其實並不單獨販售，也不直接出貨給AI客戶，而是將這些晶片運交戴爾科技和美超微在內的第三方，再由這些公司向客戶交付完整的AI伺服器或系統。華爾街日報引述業界指出，這些設備供應商通常會採購比他們實際需要還多的NVIDIA晶片，以備需求激增或遇到製造問題的不時之需。業界也表示，如果最終買家選擇將伺服器和其中的NVIDIA晶片轉運到其他地方，這些設備供應商也無從掌握。

戴爾和美超微強調，他們遵守美國的出口管制，若查到任何違法一定採取行動。

拜登政府對NVIDIA晶片實施出口管制，主要由商務部和半導體供應鏈業者來落實。根據國際貿易律師的說法，許多外國政府並未明令落實美國的管制措施，這類晶片賣給中國也不構成刑事罪。

律師舉例，在新加坡挾帶輝達晶片前往中國，並不違反任何新加坡法律，因為這些技術元件不受當地出口限制。

華爾街日報訪問到在新加坡替中國客戶經銷晶片和伺服器頗有名氣的一位「江哥」。他表示，他的客戶包括AI公司、研究機構和晶片經銷商，其中有些客戶利用在新加坡、馬來西亞、越南和台灣設立的商號來規避美國的限制。一接到訂單後，他會協助買家安排物流，可能由個人攜帶產品入境，或者是採傳統的運貨方式，「江哥」會幫助準備報關文件並與航運公司聯繫。

華爾街日報訪問到一位中國學生，他去年秋季返回中國度假，行李箱便裝了六個任天堂Switch遊戲機大小的NVDIA加速卡，每個各拿到100美元的酬勞。

據報導，中國經銷商通常對A100圖形處理器（GPU）要價2萬2500美元，對高階的H100則要價3萬2400美元，比原本各約1萬美元和2萬5000美元的一般價格要高。賣家表示，由於供應較為穩定，恐慌性購買也減少，他們這種地下管道取得的產品價格相比去年夏天已降低超過一半。