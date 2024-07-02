曼哈頓檢察官同意川普「封口費」案延後判刑

曼哈頓區域檢察官白艾榮(左)與前總統川普今年3月在法庭內。(美聯社資料照)

紐約時報 報導，根據法院紀錄，曼哈頓 檢察官2日同意前總統川普 遭34項刑事重罪定罪的「封口費」案延後判刑，以便讓法官有更多時間研究最高法院1日的川普豁免權判例是否對「封口費」案帶來任何影響。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團5月30日宣判34項罪名全數定罪，法官原訂7月11日宣布刑期，曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)1日則提交量刑建議給紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)。

最高法院1日裁定，川普遭控涉嫌推翻選舉案若屬於「公務行為」(official acts)範疇，將可以享有某種程度的總統豁免權。

紐約時報報導，「封口費」案雖與特別檢察官的推翻選舉聯邦起訴不同，並不涉及川普在總統任內的公務行為，而是2016年競選期間的私人行為，但川普辯護律師團在最高法院判決出爐後致函默欽指出，曼哈頓檢察官的某些起訴事由牽涉到川普執政期間，從最高法院最新裁決看來，檢察官不能援引總統的公務行為做為起訴理由。

對於律師團要求默欽延後宣判刑期，曼哈頓區域檢察官辦公室回應表示，並不反對川普律師延後判刑的要求。