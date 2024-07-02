我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓檢察官同意川普「封口費」案延後判刑

長壽藍區哥斯大黎加 居民常吃這4種食物

曼哈頓檢察官同意川普「封口費」案延後判刑

記者顏伶如／即時報導
曼哈頓區域檢察官白艾榮(左)與前總統川普今年3月在法庭內。(美聯社資料照)
曼哈頓區域檢察官白艾榮(左)與前總統川普今年3月在法庭內。(美聯社資料照)

紐約時報報導，根據法院紀錄，曼哈頓檢察官2日同意前總統川普遭34項刑事重罪定罪的「封口費」案延後判刑，以便讓法官有更多時間研究最高法院1日的川普豁免權判例是否對「封口費」案帶來任何影響。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團5月30日宣判34項罪名全數定罪，法官原訂7月11日宣布刑期，曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)1日則提交量刑建議給紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)。

最高法院1日裁定，川普遭控涉嫌推翻選舉案若屬於「公務行為」(official acts)範疇，將可以享有某種程度的總統豁免權。

紐約時報報導，「封口費」案雖與特別檢察官的推翻選舉聯邦起訴不同，並不涉及川普在總統任內的公務行為，而是2016年競選期間的私人行為，但川普辯護律師團在最高法院判決出爐後致函默欽指出，曼哈頓檢察官的某些起訴事由牽涉到川普執政期間，從最高法院最新裁決看來，檢察官不能援引總統的公務行為做為起訴理由。

對於律師團要求默欽延後宣判刑期，曼哈頓區域檢察官辦公室回應表示，並不反對川普律師延後判刑的要求。

川普 曼哈頓 紐約時報

上一則

最高法院同意受理電子菸申請限制、成人網站年齡規定

下一則

民主黨現任國會議員開第一槍 公開呼籲拜登退選

延伸閱讀

NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手
哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐

哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐
最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責

最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責
川普享極大豁免權 自由派大法官：授予總統採激烈行徑

川普享極大豁免權 自由派大法官：授予總統採激烈行徑

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家
第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人