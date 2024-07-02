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NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

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NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

記者顏伶如／即時報導
前總統川普延後公布副手，知情人士表示考慮名單已縮小到三人：北達科他州州長柏根(右起)、佛州聯邦參議員魯比歐、俄亥俄州聯邦參議員萬斯。(美聯社)
前總統川普延後公布副手，知情人士表示考慮名單已縮小到三人：北達科他州州長柏根(右起)、佛州聯邦參議員魯比歐、俄亥俄州聯邦參議員萬斯。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)2日報導，消息人士透露，拜登總統上周在辯論會表現不佳，使得前總統川普順勢延後公布副手，避免打斷媒體報導連續數日都是拜登的負面標題。

消息人士指出，川普上周曾經考慮是否趕在首場電視辯論會之前公布副手人選，以便對拜登產生干擾效果，萬一川普辯論表現不如預期，也可以透過公布副手轉移外界注意力。

結果辯論表現不如預期的是拜登，民主黨陣營為之震驚，鋪天蓋地的聲浪隨之而來，直到1日仍有媒體報導討論拜登能否繼續參選。報導指出，如果川普選在此時公布競選搭擋，反而會沖淡針對拜登而來的負面新聞。

一名共和黨人士便說，政壇上的一句老生常談是，「當對手正在自我毀滅的時候，千萬不要阻擋」，「用於目前的狀況就很貼切，這一周拜登因為各種因素而飽受打擊，就讓他們繼續下去」。

川普先前表示，對於副手人選已經大致決定，知情人士則說，考慮名單已縮小到三名人選：北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)。

川普曾公開表示，希望在接近7月15日共和黨全國代表大會(Republican National Convention)開幕或共和黨全代會期間宣布副手人選。

川普陣營高層幕僚也曾討論選在7月11日「封口費」案宣判刑期前幾天公布，但一名共和黨募款專家說，以目前情勢看來，川普並無必要在「封口費」案判刑之前宣布副手。

川普資深顧問拉希維塔(Chris LaCivita)上周在社群媒體發文寫道，從現在到共和黨全代會，川普都可能公布競選搭擋。

一名前任川普資深顧問則說：「如果不是拜登在辯論會搞砸了，我們可能現在早已知道川普的副總統人選是誰。」

川普 拜登 共和黨

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