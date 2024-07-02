WSJ：最可能替代拜登的陣前換將人選是賀錦麗

儘管副總統賀錦麗民調支持度與拜登差不多低迷，她仍是最可能頂代拜登的人選。(美聯社)

拜登 總統辯論會表現不佳引發「換人」聲浪，華爾街日報分析，拜登迄今並無退選跡象，但若決定不再尋求連任，僅管民主黨 內某些州長、國會議員頗受看好，民調支持度與拜登差不多低迷的副總統賀錦麗 (Kamala Harris)，仍是最可能的替換人選。

報導分析，讓賀錦麗出馬確有風險，但她在民主黨陣營還是有足夠人氣，特別在女性選民、非洲裔選民之間，況且如果跳過賀錦麗改找別人上場，黨內恐將出現積怨與分裂。

密西根州民主黨非洲裔黨團(Michigan Democratic Party Black Caucus)主席威廉斯(Keith Williams)說，賀錦麗已做好當總統的準備。威廉斯說：「如果有人想跳過副總統，我會覺得很生氣。」

自從上周的電視辯論會後，賀錦麗儼然成為拜登的公設辯護人，頻頻接受媒體訪問設法平息民主黨成員之間的驚慌失措。賀錦麗也代表拜登走訪選民、金主及知名人物，呼籲支持者不要只看一場辯論，而要以拜登的施政紀錄做判斷。

對於前總統川普在辯論會上針對墮胎權、國會暴動等議題的說詞，賀錦麗則一一提出反駁，同時為拜登有能力執政背書。她說，不管在橢圓形辦公室的兩黨協商或戰情室(situation room)裡，都看到拜登努力保護國家安全。

報導指出，消息人士透露，拜登競選團隊高層主管1日晚間對金主電話簡報時說，拜登在辯論會後明白自己還要更加努力，競選團隊也將為拜登安排更多造勢活動；競選團隊向金主強調，選民最在意墮胎、民主議題且不希望川普再度執政，競選團隊將持續宣傳策略。

至於民調如果繼續走下坡將如何處理？消息人士說，競選團隊並沒有具體答案，僅說民調原本就經常波動。某些參加電話簡報的金主則說，對於選情的疑慮依然存在。

華爾街日報分析，賀錦麗是拜登的競選搭擋，如果拜登退選，她可以直接動用競選團隊已經募得的經費。賀錦麗已獲得包括柯里本(James Clyburn)在內等黨內重量級人物背書。

柯里本在辯論會結束後說，仍舊支持拜登與賀錦麗的搭配，「如果拜登不選，我就支持賀錦麗」。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)前主席唐娜‧布拉茲爾(Donna Brazile)也說，如果捨棄身為副總統的賀錦麗，黨內恐將爆發反彈聲浪。

布拉茲爾表示，拜登找賀錦麗當副手自有原因，兩人聯手在2020年取得勝利，「這個組合是選民選出來的，如果有人想要改變，局勢將陷入全面混亂」。