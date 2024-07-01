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境內有中國海軍基地？柬埔寨否認 但2解放軍艦駐柬已半年

世界新聞網王若馨／即時報導
衛星影像顯示，柬埔寨雲壤海軍基地旁停靠著兩輛056型中國巡防艦。 (美聯社)
衛星影像顯示，柬埔寨雲壤海軍基地旁停靠著兩輛056型中國巡防艦。 (美聯社)

華爾街日報(Wall Street Journal)1日報導，中國解放軍兩艘056型巡防艦停靠於柬埔寨雲壤海軍基地已逾半年，在華府許多人眼中看來，這表示中國軍隊已在這條南海的重要水道上建立了永久據點。

該報報導，雖然這兩艘軍艦十分顯眼，它們停在一個長1000呎的碼頭，從村裡主街上就能看到，但當地村民被警告不要提及海軍基地的擴建工程，也不要談論停靠在基地的兩艘龐然大物，警察還會驅趕民眾並禁止拍照。

一名有親屬在該基地工作的雲壤居民說，在夜裡，大型巴士會把中國建築工人載去施工，基地裡現在畫分為兩個區域，一邊給中國海軍用，另一邊留給柬埔寨海軍。

他說：「中國海軍不希望柬埔寨工人和海軍靠近中方區域。」

根據智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)報告，衛星圖像顯示在過去兩年，該地興建起新的碼頭、旱塢、行政大樓和看似生活區的建築物，還有籃球場。相對地，由美方出資興建的兩棟建築已被拆除。

新美國安全中心(Center for a New American Security)客座資深研究員舒加特(Thomas Shugart)說，雲壤碼頭似乎與非洲國家吉布地(Djibouti)一處中國軍事基地的設施非常相似。

華府智庫捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)中國資深研究員辛格頓(Craig Singleton)說：「這種新基地是在為台灣未來發生的事件做準備，中國的目標是阻止美軍安全通過麻六甲海峽、進入中國沿海地區，實際上就是讓美軍無法介入台海。」

對於中國軍艦的出現，柬埔寨前後說法不一，起初說是協助訓練，後來又說是為了5月舉行的中柬聯合軍事演習，但在軍演結束後，兩輛軍艦也沒有駛離。

中國政府在回答有關軍艦和基地擴建的問題時則說，這是柬埔寨方面的要求；中國外交部表示，中方支持柬埔寨對雲壤海軍基地進行升級改造，這有利於柬埔寨加強維護國家獨立和主權的能力，並稱這是中方與柬方相互尊重、平等協商的結果。

華府 華爾街 解放軍

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