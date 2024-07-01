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重要通知 中國駐美使領館轄區調整

世界新聞網╱即時報導

日前，中國駐美國大使館在官網「重要通知」欄目，發布《關於中國駐美國使領館領區調整的公告》，公告稱，經雙方協商，中美兩國就同步調整駐對方國家使領館領區劃分事達成一致。調整後的中國駐美使領館領區為：

中國駐美大使館領區：

華盛頓哥倫比亞特區、馬里蘭州、維吉尼亞州 、西維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、肯塔基州、田納西州、德拉瓦州。

代管原中國駐休士頓總領館領區：亞拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安納州、密西西比州、奧克拉荷馬州、德州、波多黎各。

中國駐紐約總領館領區：

康乃狄克州、緬因州、麻州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓州、佛蒙特州、羅德島。

中國駐舊金山總領館領區：

北加州、阿拉斯加州、內華達州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州。

中國駐洛杉磯總領館領區：

南加州、亞利桑納州、新墨西哥州、猶他州、科羅拉多州、夏威夷、太平洋島嶼。

中國駐芝加哥總領館領區：

伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、威斯康辛州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州。

自本公告發布之日起，中國駐美國使領館將在上述各自領區執行領事職務，特此公告。

（取自中國駐美大使館官網）
（取自中國駐美大使館官網）

阿拉斯加州 西維吉尼亞州 奧克拉荷馬州

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