最高法院：川普在國會暴動起訴案享有部分豁免權

最高法院以6票對3票對「川普訴美國案」(Trump v. US)做出裁決，川普的「公務行為」(official actions)享有某種程度的豁免權，但「私人行為」(private conduct)則沒有豁免權。(歐新社)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普 提出干預2020年選舉的犯罪刑事起訴，川普辯稱身為總統擁有絕對豁免權(absolute immunity)。最高法院1日以6票對3票對「川普訴美國案」(Trump v. US)做出裁決，川普的「公務行為」(official actions)享有某種程度的豁免權，但「私人行為」(private conduct)則沒有豁免權。紐約時報 分析，裁決結果可能導致川普干預選舉案審訊拖延。

CNN分析，「川普訴美國案」是最高法院本會期審理與川普有關的最受矚目案件之一，全案關鍵在於大法官對川普2020年大選過後的作為將認定屬於總統「公務」(official)或「私人行為」，若為「私人行為」則沒有豁免權。川普的主張先前已被華府聯邦上訴法院駁回。

川普的絕對豁免權主張先前在下級法院遭到駁回，紐約時報分析，最高法院裁決足以讓川普如果贏得11月大選，上台之後將能讓史密斯起訴案完全撤銷。

最高法院裁決出爐後，川普對於史密斯起訴的挑戰，將發回聯邦法院審理。川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清。

史密斯去年8月以密謀犯罪、妨礙公務程序等重罪罪名起訴川普。華府特區 聯邦區域法院主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)去年12月駁回川普的豁免權主張。川普向最高法院上訴後，裘特康今年2月暫停訴訟審理程序，等候最高法院裁決。

紐約時報分析，最高法院同意受理「川普訴美國案」之初就引發爭議，因為如此一來川普就有機會將史密斯起訴案開審日期拖到11月大選過後。

影片來源：YouTube Fox News