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眾議員提案 要求國防部報告中國AI武裝機器狗國安威脅

記者顏伶如／即時報導
中國軍人在柬埔寨參加軍事演習前，測試裝備在機器狗上的機槍。(美聯社)
中國軍人在柬埔寨參加軍事演習前，測試裝備在機器狗上的機槍。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)1日報導，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，美中之間經濟、軍事領域較勁的下一個重點將是先進人工智慧(AI)科技，提出後已於眾院通過的國防授權法案(National Defense Authorization Act，NDAA)18項修正草案裡，要求國防部長須對中國解放軍AI武裝機器狗恐對美國造成國安威脅提出報告。

美國軍事新聞網站「軍事時報」(Military Times)報導，根據中國官媒報導影片截圖，中國日前與柬埔寨舉行聯合軍演時展示小狗造型的機器狗；重量約110磅的AI機器狗配有自動步槍可以開火。

福斯新聞網報導，雖然無人機早就使用於戰爭當中，包括機器狗在內等新款武器仍然引起注意。布坎南便說，美中在經濟與軍事領域的較勁，下一個重點將是先進AI科技。

布坎南說，AI武裝機器狗的出現可能帶來改變遊戲規則的威脅，因此在國防授權法案18項修正草案裡，增列條款要求國防部長必須提出報告。

布坎南指出：「我們如果不注意世界上其他國家正在AI前線做些什麼，我們就可能失去在國際舞台上身為軍事強權的領先地位。」

他表示，聲稱中國純粹只將這些設備使用於和平用途的任何人，「都是把頭埋在沙裡」。

五角大廈並未回應福斯新聞網採訪要求。

根據軍事資訊網路雜誌「戰區」(The Warzone)5月間報導，美軍陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC，United States Marine Forces Special Operations Command)有兩款類似的機器狗，目前在未透露地點負責巡邏維安。

布坎南受訪時說，美國過去曾對類似的機器狗展開實驗，不過中國的機器狗配有武器，而且機器狗出現於聯合軍演當中，令人感到憂心。

他指出：「所有人都應該注意到這一點，要確保我們軍隊在每一個環節都能保持比他們領先一步。」

至於修正草案日後是否可能民主黨居多數的參議院遭否決，布坎南說，要求國防部基於國安考量提出報告是常識，預料不會有爭議。

他說，修正草案提出後獲得許多好評，眾議院表決時連一張反對票都沒有。

眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)指出，布坎南的憂慮是合理的。他說，如果美國要維持領先，就要把軍武創新視為優先要務。

AI 國防部 眾院

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