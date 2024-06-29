「沒有通過自己的測試」 紐時社論籲拜登自行退選

美國總統拜登28日在石牆國家紀念區遊客中心大開幕式上發表講話。路透

美國紐約時報編輯委員會28日發表社論，敦促拜登 總統在前一晚的辯論會表現欠佳後，退出2024年的總統大選。

紐時該篇社論題為「為了服務他的國家，拜登總統應該退出競選」。根據NBC新聞轉述，紐時編委會寫道，「民主黨 員要擊敗一位由其謊言定義的候選人，最明確途徑就是要誠實對待美國公眾，承認拜登先生無法繼續他的競選，並制定一個程序，選擇更有能力的人代替他的位置，在11月擊敗川普 先生」。

紐時編委會的社論承認，結束選戰將「違反拜登先生的所有個人和政治本能」，並強調是拜登自己挑戰川普參加辯論，「拜登先生現在需要面對的事實是，他沒有通過自己的測試」。

紐時編委會在社群平台「X」（推特）發布的社論節選指出，選民「不可能指望無視實際上是顯而易見的事情，拜登先生不是4年前的那個人」，並指出「拜登先生現在可以履行的最偉大公共服務，就是宣布他不會繼續競選連任」。

拜登競選團隊發出聲明，對紐時編委會的決定置之不理。曾任白宮幕僚與美國眾議員的團隊共同主席李奇蒙（Cedric Richmond）說，「拜登上次失去紐時編委會的支持時，結果對他相當不錯」。

紐時編委會在2020年民主黨初選期間，曾選擇支持克羅布徹（Amy Klobuchar）與華倫（Elizabeth Warren）等2名參議員，但最終在大選支持拜登；紐時編委會那時就曾對拜登的年紀提出關切，稱當時77歲的拜登應該「把火炬傳給新一代的政治人」。

川普競選團隊則在回應紐時編委會的決定時表示，拜登是「現任總統、民主黨提名人，他也已表示自己不會退選，改變這一點為時已晚」。