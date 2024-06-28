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分析：美國低估中國 重返亞太是「失去的10年」

中央社台北28日電
美國下任總統對中國的政策備受關注。(美聯社)
美國下任總統對中國的政策備受關注。(美聯社)

美國下任總統對中國的政策備受關注。兩位美國外交界專家表示，美國由2011年宣布「重返亞洲」後的10年，是「失去的10年」，原因之一是美國長期低估中國帶來的挑戰，但考慮中國對國際秩序持續威脅，「重返亞太」仍是正確戰略。

總統拜登和共和黨競選對手、前總統川普（Donald Trump）27日進行2024總統大選首場辯論。外界關注下任美國總統對中國的政策及美中關係的走向。

美國之音28日報導，兩位美國外交界專家卜威爾（Robert D. Blackwill）和方登（Richard Fontaine）的新著作「失去的10年：美國重返亞洲與中國實力的崛起」（Lost Decade：The US Pivot to Asia and the Rise of Chinese Power）最新出版。

該書表示，從2011年前總統歐巴馬（Barack Obama）政府宣布「重返亞洲」，到2021年左右拜登政府開始將部份重心轉向亞洲的這10年，是「失去的10年」。

書中指出，2011年10月，正值美國發生「911」恐怖攻擊事件10週年之際，美國各界對伊拉克和阿富汗戰爭充滿厭倦。時任國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）在「外交事務」雜誌發表文章，宣布隨著伊拉克戰爭接近尾聲，美國開始從阿富汗撤軍，美國正處於一個轉折點。

喜萊莉說，過去10年，美國為這兩個戰區分配了大量資源；未來10年，需要明智地、有計劃地投入時間和精力。因此，美國未來10年最重要的任務之一，是鎖定在亞太地區大幅增加投資，包括外交、經濟、戰略和其他方面。

這就是美國「亞洲戰略轉向」政策，又被稱為「亞太再平衡戰略」或「重返亞太」。

書中總結了「重返亞太」戰略失敗的幾大原因。第一是美國長期低估中國帶來的挑戰；第二是其他地區衝突不斷發生，分散了美國的精力。舊的衝突包括伊拉克和阿富汗戰爭、敘利亞及伊斯蘭國等問題。新的衝突包括俄羅斯入侵烏克蘭，及以色列與哈瑪斯之間的衝突。

第三個原因，是美國歷屆政府對「重返亞太」的具體目標、財政開支、政策細節一直存在分歧。第四是此議題在美國國內關注度過低，導致沒有一任總統給與足夠重視。第五是亞太地區沒有發生類似珍珠港偷襲或「911」恐攻等具爆炸性事件，引起足夠關注度。

這兩位作者認為，美國在2010年代未能對中國日益增長的實力做出充分回應，可能是自1945年以來美國最嚴重的政策失誤。

在此期間，中國的實力和自信大幅擴張，美國國內分歧加深，世界對美國的意圖、持久力和能力的懷疑日益加深，如今美國在亞太所處的位置比宣布「轉向亞太」時更弱。

該書總結，在目前和可預見的未來，中美之間都不存在任何可以達成的「大交易」。美國和中國有不同的歷史、政治文化、價值觀、國家利益、長期外交政策目標及對國內和國際秩序的看法。兩國政府目前都在爭奪印度太平洋地區的主導地位，雙方都需要高品質的外交，以避免災難。

不過，兩位作者都認為，考慮到亞洲在經濟和外交上關鍵的重要性，及中國對國際秩序的持續威脅，即使經歷了失去的10年，「重返亞太」戰略仍是美國正確的戰略，也應是美國外交政策的基礎。

阿富汗 拜登 喜萊莉

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