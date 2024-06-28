臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

新聞周刊(Newsweek)28日報導，拜登 總統27日晚間在電視辯論老態盡現，民主黨 陣營驚慌之下思考陣前換將；根據博彩網站賠率盤點可能替換拜登代表共和黨角逐2024年大選的九名民主黨人士包括：

＊加州州長紐森 (Gavin Newsom)

56歲的紐森被認為是最可能上場的替換人選之一，歐洲網路博弈平台必發(Betfair)開出紐森在11月代表民主黨參選總統的賠率為11/4。紐森從2019年1月起出任加州州長，從政資歷包括加州副州長、舊金山市長。不過，辯論會結束後，紐森對媒體說，不會在11月成為民主黨總統候選人，並稱參選假設根本不存在。紐森也說，深以拜登為榮。

＊副總統賀錦麗(Kamala Harris)

副總統接棒似乎順理成章，但59歲的賀錦麗支持度向來低迷，FiveThirtyEight民調網站6月24日調查顯示，賀錦麗施政不滿意度有10.1%。

＊前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)

米雪兒‧歐巴馬從來沒說過有參選意願，卻常被點名。對於60歲的她接替拜登的機率，必發開出16/1賠率。米雪兒‧歐巴馬辦公室今年3月發表聲明，2024年大選會支持拜登連任，米雪兒並不會參選總統。

＊密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)

52歲的惠特默從2019年擔任密州州長迄今，先前曾任密州州眾議員及州參議員。

＊前第一夫人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Rodham Clinton)

喜萊莉‧柯林頓2016年代表民主黨參選總統時敗給川普，不過她的普選票票數卻領先。對於27日晚間的辯論，76歲的柯林頓說，拜登嘗試反駁川普根本是「浪費時間」，因為川普在講什麼根本令人搞不懂。

＊伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)

59歲的普立茲克從2019年1月以來擔任伊州州長，從政之前創立投資公司。

＊賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)

51歲的夏皮洛2023年1月起擔任賓州州長，先前曾任賓州州眾議員、賓州檢察長。

＊喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)

54歲的沃諾克原為亞特蘭大牧師，2021年1月以來出任國會議員，成為喬州第一位非洲裔聯邦參議員。

＊明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)