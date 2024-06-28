我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

77中國人偷渡義大利淪奴工 被拍裸照、無限期工作

持槍闖布魯克林中餐廳劫食客 2匪仍在逃

國際媒體：拜登表現令「民主黨人陷入全面恐慌」

編譯林聰毅／綜合外電
美國現任總統拜登（左）和前任總統川普，在美東27日晚間舉行首場總統辯論，國際主流媒體大多認為拜登表現欠佳。 路透
美國現任總統拜登（左）和前任總統川普，在美東27日晚間舉行首場總統辯論，國際主流媒體大多認為拜登表現欠佳。 路透

美國現任總統拜登和前任總統川普，在美東27日晚間舉行首場總統辯論，世界各國媒體大多認為拜登表現欠佳，川普相對強勢但愛撒謊。印度媒體說「民主黨人陷入全面恐慌」，英國媒體直言「拜登的選情陷危機」，德國媒體則認為，美國人民是這場辯論的真正輸家。

以下是各國媒體對這場辯論的反應

中國：兩人對於美國的願景有截然不同的看法

國營的《中國環球電視網》的英文頻道CGTN表示，拜登一開始猶豫不決，川普則大致穩定地進行攻防，而整場辯論充斥著撒謊指控。南華早報則說，兩人「對美國在世界上的地位提出了截然不同的願景」。

印度：「民主黨人陷入全面恐慌」

《印度時報》以「我們完了：民主黨人對拜登的辯論表現陷入全面恐慌」為題，凸顯黨內對拜登的表現憂心忡忡。報導說，拜登「表現不穩定且猶豫不決」，而「川普則用一系列經常是虛假的攻擊來打擊他」。《今日印度》說，拜登多次「結巴且笨拙」，川普的表現則是「強有力且咄咄逼人」。

英國：「拜登掙扎…川普撒謊」

英國《衛報》說，當川普在首場總統辯論中撒謊時，拜登很難說明白。川普經常發表虛假言論，而這些言論並未經過主持人的事實查核。與此同時，拜登「經常難以說清楚其想法。《倫敦泰晤士報》說，辯論結束後，拜登的連任競選活動「陷入危機」，現任總統對問題的回答「曲折且混亂」，而川普則「較有自信及有紀律」。英國廣播公司（BBC）表示，拜登在川普的攻擊中掙扎，川普迴避關鍵問題，不斷撒謊，這場辯論「充滿人身攻擊」。

德國：「真正的輸家…是美國人民」

《南德意志報》在標題為「拜登的糟糕之夜」說，儘管拜登的回答比川普更有實質內容，但他說話結巴，引發疑慮。該報的另一則報導為這場辯論下結論：「拜登讓自己丟臉，川普浪費了機會，但美國大選第一場電視辯論的真正輸家是美國人民。」

法國：「拜登踉蹌，川普撒謊」

法國的英語新聞機構《法國24小時》（France 24）在頭條新聞說：在這場辯論中「拜登踉蹌，川普撒謊」。拜登的表現「不穩定」，而川普則「滔滔不絕進行一系列攻擊，但其中包括許多謊言」。《世界報》形容拜登「步履蹣跚」，川普則是「強而有力」。整體而言，這場辯論相當「火爆」。

拜登 川普 印度

上一則

新華社：美國大選 看電視辯論不如看球賽

下一則

賀錦麗也認拜登表現不佳 民主黨策士：像與川普差30歲

延伸閱讀

若多休息表現會更好？拜登盟友怨團隊讓他「過度練習」

若多休息表現會更好？拜登盟友怨團隊讓他「過度練習」
民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識
「川普扯謊但至少能聽懂」美盟邦向拜登皺眉頭 對拜川辯論看法曝光

「川普扯謊但至少能聽懂」美盟邦向拜登皺眉頭 對拜川辯論看法曝光
拜登辯論表現遜色 民主黨來得及「陣前換將」？3點分析揭可能性

拜登辯論表現遜色 民主黨來得及「陣前換將」？3點分析揭可能性

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑