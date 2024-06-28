國際媒體：拜登表現令「民主黨人陷入全面恐慌」

美國現任總統拜登（左）和前任總統川普，在美東27日晚間舉行首場總統辯論，國際主流媒體大多認為拜登表現欠佳。 路透

美國現任總統拜登 和前任總統川普 ，在美東27日晚間舉行首場總統辯論，世界各國媒體大多認為拜登表現欠佳，川普相對強勢但愛撒謊。印度 媒體說「民主黨人陷入全面恐慌」，英國媒體直言「拜登的選情陷危機」，德國媒體則認為，美國人民是這場辯論的真正輸家。

以下是各國媒體對這場辯論的反應

中國：兩人對於美國的願景有截然不同的看法

國營的《中國環球電視網》的英文頻道CGTN表示，拜登一開始猶豫不決，川普則大致穩定地進行攻防，而整場辯論充斥著撒謊指控。南華早報則說，兩人「對美國在世界上的地位提出了截然不同的願景」。

印度：「民主黨人陷入全面恐慌」

《印度時報》以「我們完了：民主黨人對拜登的辯論表現陷入全面恐慌」為題，凸顯黨內對拜登的表現憂心忡忡。報導說，拜登「表現不穩定且猶豫不決」，而「川普則用一系列經常是虛假的攻擊來打擊他」。《今日印度》說，拜登多次「結巴且笨拙」，川普的表現則是「強有力且咄咄逼人」。

英國：「拜登掙扎…川普撒謊」

英國《衛報》說，當川普在首場總統辯論中撒謊時，拜登很難說明白。川普經常發表虛假言論，而這些言論並未經過主持人的事實查核。與此同時，拜登「經常難以說清楚其想法。《倫敦泰晤士報》說，辯論結束後，拜登的連任競選活動「陷入危機」，現任總統對問題的回答「曲折且混亂」，而川普則「較有自信及有紀律」。英國廣播公司（BBC）表示，拜登在川普的攻擊中掙扎，川普迴避關鍵問題，不斷撒謊，這場辯論「充滿人身攻擊」。

德國：「真正的輸家…是美國人民」

《南德意志報》在標題為「拜登的糟糕之夜」說，儘管拜登的回答比川普更有實質內容，但他說話結巴，引發疑慮。該報的另一則報導為這場辯論下結論：「拜登讓自己丟臉，川普浪費了機會，但美國大選第一場電視辯論的真正輸家是美國人民。」

法國：「拜登踉蹌，川普撒謊」

法國的英語新聞機構《法國24小時》（France 24）在頭條新聞說：在這場辯論中「拜登踉蹌，川普撒謊」。拜登的表現「不穩定」，而川普則「滔滔不絕進行一系列攻擊，但其中包括許多謊言」。《世界報》形容拜登「步履蹣跚」，川普則是「強而有力」。整體而言，這場辯論相當「火爆」。