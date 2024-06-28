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新華社：美國大選 看電視辯論不如看球賽

新華社亞特蘭大6月28日電
密西根保守黨聯盟舉辦觀看派對，收看拜登總統和前總統川普今年首場大選辯論。（路透）
密西根保守黨聯盟舉辦觀看派對，收看拜登總統和前總統川普今年首場大選辯論。（路透）

當地時間27日晚，喬治亞州亞特蘭大市有線電視新聞網演播室附近的一間酒吧里，電視上正在播放2024年總統選舉首場候選人電視辯論，現任總統拜登和前任總統川普大打「口水仗」，但沒有引起酒吧里人們太多的注意。

一名女顧客告訴新華社記者，自己不關注這場辯論，也不關注今年的總統選舉。主要原因是，無論是民主黨人拜登還是共和黨人川普，都讓她感到失望。

在美國，與這位女顧客有相同感覺的不是少數。多項民調顯示，大多數選民都對拜登和川普再次在總統選舉中對決感到厭倦，並對他們的執政能力感到擔憂。丕優研究中心還發現，美國對兩名總統候選人都持負面看法的選民比例達到30年來最高水平。

顧客格雷格和妻子凱茜27日從馬里蘭州巴爾的摩市趕到亞特蘭大，不過他們並不是為了給哪位候選人助陣，而是來看美洲盃美國隊的比賽。「我聽到電視上在播放辯論，但我沒仔細聽。」格雷格說，「我覺得沒有多少人在乎。」

而在凱茜看來，看電視辯論不如看足球賽，因為足球可以讓人團結，球迷去看比賽給球隊加油，這是展現團結的事情。可在辯論台上，她只看到了「分裂」。

這場辯論是拜登和川普時隔近4年來首次交鋒。約90分鐘的辯論中，拜登和川普不僅猛烈抨擊對方的執政紀錄和政策主張，而且還進行措辭尖銳的人身攻擊。

有線電視新聞網在辯論後對觀眾進行了「快速民調」。該民調顯示，觀看辯論的註冊選民中，大多數人認為川普表現占優。另外，81%的人表示，辯論對他們選總統沒有影響；14%的人說，辯論讓他們重新考慮，但沒有改變主意；僅有5%的人說，辯論改變了他們選誰的想法。

「這場辯論沒有贏家，但輸家毫無疑問是那些打算在11月總統選舉中投票的人。」《紐約時報》專欄作家莉迪婭·波爾格林寫道：這是拜登的「一場失敗」，他的聲音有時幾乎聽不見，從墮胎權到民主，他在強勢話題上答非所問。至於川普，他「只是撒謊、撒謊、再撒謊」，卻沒有人去反駁他。

「這就是美國人面臨的選擇，簡直是一場災難。」波爾格林說。

川普 拜登 民調

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