民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

81歲的拜登總統在電視辯論會明顯曝露衰老缺點。(美聯社)

華爾街日報28日報導，81歲的拜登 總統在電視辯論會明顯曝露衰老缺點，民主黨 上下大為惶恐，但對於下一步該怎麼走卻無共識。某些人開始策畫如何請黨內大老出面公開喊話請拜登讓位，有些人則覺得無能為力，畢竟只有拜登身邊極少數核心人物有辦法改變狀況。

報導指出，一名拜登盟友說，不忍心觀看辯論，數度把電視關掉。也有拜登盟友表示，相較之下，78歲的川普 雖然在90分鐘全程重覆扯謊，看起來卻像個政治家。辯論對於拜登選舉募款將帶來如何影響，讓某些民主黨人士感到憂心，深怕川普募款後來居上。

有民主黨國會議員說，選民不喜歡川普，但對拜登的表現卻非常詫異。他說：「我祈禱現在換人還不算太晚，其實根本可以避免走到這個地步。」

一名民主黨民選官員說，許多國會議員同僚在辯論會後驚慌不已，就連與白宮關係密切的某些國會議員都想換人。

民主黨密蘇里州聯邦參議員麥卡斯基爾(Claire McCaskill)27日接受MSNBC新聞頻道訪問時說：「拜登今晚只需要做一件事卻沒做到，那就是讓美國民眾放心，讓大家覺得這把年紀還是可以勝任職務。結果他卻搞砸了。」

報導指出，拜登在民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)提名前主動宣布退出的機會渺茫，若在提名後才退出，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則要召開特別會議決定候選人人選。

辯論結束後，拜登在鬆餅屋(Waffle House)對媒體說，覺得表現還不錯，「要跟一個說謊的人辯論，是滿難的」。

拜登幕僚說，競選團隊從不覺得僅因一場活動或一個晚上就能改變選情，團隊將持續努力爭取投票動向大致已經確定的選民。幕僚也說，拜登核心圈很習慣被人看扁，拜登2020年時就曾在民主黨初選被點名應該退出，「拜登是不會退的」。

拜登競選團隊表示，根據中西部幾州的內部民調，獨立選民並不喜歡川普的辯論表現，從27日晚間11時到午夜12時，草根募款最為踴躍。

內華達州埃爾科(Elko)49歲居民蘿拉‧艾克朗德(Laura Eklund)是共和黨員，2020年大選票投拜登，尚未決定今年如何投票。她說，非常驚訝辯論會完全凸顯拜登的歲數問題，如果是自己的父親，「我會勸告不要再選下去」。