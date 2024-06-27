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辯論直播／川普：俄羅斯俄羅斯… 拜登：沒聽過這麼多廢話

「川普會衝過STOP標誌」共和黨團隊：關麥沒用

辯前民調：民主黨人盼拜登更強硬 共和黨人盼川普有禮貌

編譯盧炯燊／即時報導
川普在四年前的電視辯論曾打斷拜登說話73次，飽受批評，這次記取教訓，較為收歛。（路透）
川普在四年前的電視辯論曾打斷拜登說話73次，飽受批評，這次記取教訓，較為收歛。（路透）

拜登川普在今屆總統選舉首次電視辯論前夕，哥倫比亞廣播公司(CBS)公布了已登記選民對這次辯論所期望的民調，顯示大多數人關心民生議題多於黨爭，大多數人認為川普會贏得辯論，更多人擔心拜登容易出錯。

經濟、通貨膨脹、民主、犯罪及無證移民都是選民關注的首要問題，民調顯示近三分二(63%)最希望看到兩人多談計畫與政策，只有12%希望看到他們如何互相攻擊。另外有25%人則希望從辯論中，看到兩人是否精神及認知狀況都足以勝任總統一職，畢竟兩人分別是82歲與78歲的長者。

此外，69%表示拜登應藉辯論多解釋未來的計畫，認為川普應這樣做的多達75%，說明了他一直以來在方面的嚴重不足。47%希望拜登多談國家的團結，這方面對川普的要求高達57%。

拜登與川普的說話作風完全相反，一個輕柔淡定一個咄咄逼人，因此民主黨人裡，大多數人(68%)希望他在辯論時，說話語氣更加強硬有力，近九成(88%)希望川普說法能夠多點禮貌。而共和黨人當中，約三分一(32%)認為川普應更強硬，70%認為川普應該有禮貌一點。無黨派的獨立選民裡，高達75%認為川普要有風度。

另外，民主黨人極擔心拜登的反應而出錯，因此認為拜登應避免出錯的比率，明顯多於共和黨人希望川普避免出錯，分別是50%對38%之比。至於以不分黨派來算，55%的選民認為拜登應避免出錯，川普這方面只有38%。

在問及會否因為今次辯論而改變一直以來的看法時，67%表示不會，22%說或會，11%說會。顯然是大多人基本上已有自己看法，不會輕易改變支持的對象。

對於誰會贏得今次辯論，共和黨人對川普的信心明顯高於民主黨人對拜登的期望，分別是79%對58%之比。獨立選民裡也以2︰1的比例認為川普會贏得辯論。

避免顯得老邁，是拜登首要傳達給選民的印象，民主黨人希望他表現得更強悍一點。（路透...
避免顯得老邁，是拜登首要傳達給選民的印象，民主黨人希望他表現得更強悍一點。（路透）
川普在四年前的電視辯論曾打斷拜登說話73次，飽受批評，這次記取教訓，較為收歛。（...
川普在四年前的電視辯論曾打斷拜登說話73次，飽受批評，這次記取教訓，較為收歛。（路透）

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