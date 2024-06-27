大選辯論／CNN規定：能現場做筆記 但不准帶草稿

今年總統大選首場辯論由有線電視新聞網(CNN)舉辦，圖為工作人員正在架設舞台。(美聯社)

拜登 總統與前總統川普 27日晚間將在有線電視新聞網(CNN)舉辦的辯論會交手，根據製作單位規定，兩位候選人都不准帶事先備妥的草稿上台，但可以在講台上現場做筆記；全程90分鐘的辯論會直播只有兩次廣告時間，但廣告時候選人均不得與競選團隊幕僚互動。

做為辯論場地的CNN亞特蘭大 攝影棚，川普與川普的講台相隔約8呎。與歷年來總統辯論會不同的是，現場並沒有台下觀眾，除了兩名擔任主持人的CNN主播之外，只有攝影、燈光、音控等工作人員。

根據規定，主持人向特定候選人發問之後，候選人有兩分鐘時間回答，另一位候選人麥克風則靜音。回答時間進入倒數15秒，攝影棚現場會亮起黃燈，倒數5秒則亮紅燈。時間一到麥克風則關閉。

CNN表示，嚴格控制流程是為了對時間做出最大化發揮，讓觀眾能夠聽到候選人的完整發言。

2020年時擔任電視辯論會主持人的福斯新聞網(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)27日下午在CNN節目中表示，拜登與川普上台之是否握手，非常值得觀察。

華勒斯說，川普相當注重「強而有力」形象展現，預料辯論會上將力求表現。