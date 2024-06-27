圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登

總統大選辯論27日登場，拜登總統的支持者在亞特蘭大歡迎他。(路透)

美國幾十年來最重要的一場總統辯論，美東時間27日晚上9時登場，81歲的民主黨 總統拜登 和78歲的共和黨前總統川普 ；由於兩人均有明顯缺陷，為對方帶來巨大的機會和風險。首場辯論有幾個看點值得關注。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

各界預期，兩個「I」開頭的單字將是拜登與川普交鋒的重中之重，分別是通膨（inflation）和移民（immigration）。

拜登宣布更嚴格的申請庇護政策，授權主管機關可以快速遣返不合格的申請者，被共和黨譏為拿香跟著拜。上周，拜登公布將允許50萬名已經在美國的無證移民可以永久居留的政策，像是已在美國定居10年以上的無證移民，其配偶可以申請綠卡。

看似相互矛盾的政策，或可稱為拜登的兩手策略，優先要務是穩住民主黨的基本盤。