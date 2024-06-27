圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登
美國幾十年來最重要的一場總統辯論，美東時間27日晚上9時登場，81歲的民主黨總統拜登和78歲的共和黨前總統川普；由於兩人均有明顯缺陷，為對方帶來巨大的機會和風險。首場辯論有幾個看點值得關注。
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
各界預期，兩個「I」開頭的單字將是拜登與川普交鋒的重中之重，分別是通膨（inflation）和移民（immigration）。
拜登宣布更嚴格的申請庇護政策，授權主管機關可以快速遣返不合格的申請者，被共和黨譏為拿香跟著拜。上周，拜登公布將允許50萬名已經在美國的無證移民可以永久居留的政策，像是已在美國定居10年以上的無證移民，其配偶可以申請綠卡。
看似相互矛盾的政策，或可稱為拜登的兩手策略，優先要務是穩住民主黨的基本盤。
川普及其盟友多年來無情嘲笑拜登因年齡出現的明顯失誤，某種程度上讓拜登的成功門檻變低。儘管川普也會在集會造勢時口誤，川普盟友卻質疑拜登能否在辯論中保持清醒並站好。民主黨希望拜登辯論時呈現與今年國情咨文演說中一樣的能量，但與愛打口水戰的對手在電視直播時對峙，和在國會照本宣科演講大不同。拜登團隊深知，若拜登表現糟糕，後果將難以承受。
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