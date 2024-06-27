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住家變ATM？拜登被爆房屋重貸35次 借到600萬元

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住家變ATM？拜登夫婦被爆房屋重貸35次 借到600萬元

記者胡玉立／即時報導
媒體爆料指出拜登總統夫婦過去幾十年連續拿其德拉瓦州房地產重新貸款35次，借款600萬元。(美聯社)
媒體爆料指出拜登總統夫婦過去幾十年連續拿其德拉瓦州房地產重新貸款35次，借款600萬元。(美聯社)

27日媒體爆料，指拜登總統夫婦過去幾十年連續拿其德拉瓦州房地產重新貸款35次，借款600萬元。拜登夫婦淨資產估計1000萬元，為何選擇如此不尋常的財務槓桿策略，引發議論。甚至有房地產專家問道：「怎麼會有人把自己住家當成自動提款機(ATM)？」

「每日郵報」(Daily Mail)報導，拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)不斷重新房貸，始於1970年代末，也就是他們結婚後不久；大約每17個月就會調整一次房屋貸款或信用貸款條款。在外界檢視拜登家族財務紀錄之際，這樣的理財決策格外受到注目。

拜登夫婦目前的房屋是在1996年購置，迄今仍有54萬1000元房貸。他們前一棟位在德拉瓦州威明頓(Wilmington)的房子是1975年以18萬5000元購入，1996年以120萬元售出。自1978年到1994年期間，拜登夫婦辦過13次房貸和2次信貸，貸款總額172萬元。

該屋後來賣給德拉瓦州金融服務公司MBNA副主席；該公司也曾僱用過拜登次子杭特(Hunter Biden)。

洛杉磯房地產仲介兼RubyHomes.com創辦人馬里奧(Tony Mariotti)表示，「為什麼有人會把自己的家當成自動提款機？」

馬里奧指出，房貸花費會隨著時間不斷增加，包括申請費、評估費、信用檢查費和房貸保險費等，加總起來是一筆大開銷。申請房貸開銷約落在貸款總額的0.5%至1%，以30萬元房貸為例，約1500元至3000元。

拜登夫婦財務紀錄顯示，他們1996年以35萬元買下佔地4英畝目前住家，此後用它辦理了20次房貸和信貸協議，總額達423萬元。2017年他們另以274萬元買下位在里霍博斯海灘 (Rehoboth Beach) 的避暑別墅，該處沒有房貸。

拜登夫婦2023年共同收入為62萬元，主要來自薪資和投資；他們因為房貸和房屋淨值貸款，負債35萬元到85萬元之間；房產價值估計為100萬元到260萬元。

拜登2007年在自傳「信守承諾」(Promises to Keep)坦承：「我還是高中生時，就被房地產吸引。」2021年「城鎮與鄉村」雜誌(Town & Country)也報導，拜登20多歲開始購屋，尤其偏好那些超出預算的房屋；他申請過多項貸款，還質押人壽保單以獲得貸款。

拜登夫婦目前在德拉瓦州威明頓的住家是1996年購置，迄今仍有54萬1000元房貸...
拜登夫婦目前在德拉瓦州威明頓的住家是1996年購置，迄今仍有54萬1000元房貸。(美聯社)

拜登 貸款 房地產

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