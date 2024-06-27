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准了…波音再度向中交付寬體客機 737MAX最快下月恢復

記者黃國樑／即時報導
波音787-10夢幻客機。(美聯社)
波音787-10夢幻客機。(美聯社)

路透社報導，一位知情人士透露，波音公司正在恢復向中國交付寬體噴射機，該計畫近幾週因中國監管審查而暫停。

消息人士稱，波音 777 和 787 寬體飛機的訂單預計將在未來幾天內交付。他並稱，波音 737 MAX 的交付最快將於下個月恢復。

報導稱，這項進展對波音公司來說是個提振，路透社5月首次報導波音公司向中國的飛機交付已暫時停止後，波音也曾向投資者發出延遲的消息。此次暫停的原因是中國民航局 (CAAC) 對 25 小時駕駛艙語音記錄器中的電池進行了審查。而波音公司為此向監管機構發出了置評請求。

這些延誤加上工廠中斷，導致波音公司首席財務官布賴恩·韋斯特(Brian West) 在5月份作出預測認為，波音第二季度的現金消耗將與第一季度的39億美元持平，或者「可能稍差一些」。

波音公司在2023年底的文件中表示，它的庫存約有 140 架 737 MAX 8 飛機，其中包括 85 架為中國客戶提供的飛機。 從2024年的年初到4月底，波音公司一共向中國交付了22架飛機。

報導稱，中國的審查影響了波音商用飛機的交付量，預計第二季的交付量不會比今年前三個月增加。

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