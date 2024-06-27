雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地

大熊貓「雲川」在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地。(新華社)

搭載大熊貓雲川和鑫寶的包機27日抵達洛杉磯國際機場 ，隨後將被轉運至加州南部的聖地牙哥動物園 進入為期一個月的隔離檢疫期。雲川和鑫寶將落戶聖地牙哥動物園，開啟新一輪中美大熊貓保護合作。

雲川為雄性，2019年7月28日出生。鑫寶為雌性，2020年7月23日出生。兩隻大熊貓當地時間26日晚從大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地啟運，經成都雙流國際機場搭乘包機出發。

為確保大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。雲川鑫寶入住聖地牙哥動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，幫助它們快速適應新環境。待大熊貓身體狀況完全適應後，將擇機與公眾見面。

隨機的中方專家凌珊珊告訴新華社記者，雲川和鑫寶旅途狀態平穩。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟主席兼執行長巴里博(Paul Baribault)熱烈歡迎雲川和鑫寶加入聖地牙哥動物園大家庭。他對新華社記者表示，動物園為雲川和鑫寶營造了更大、更舒適的新家，從人員到物資等各方面都已做好準備，全力保障大熊貓健康成長。

聖地牙哥市長格洛里亞(Todd Gloria)對新華社記者表示，大熊貓是來自中國的形象大使，受到美中兩國人民共同喜愛，雲川和鑫寶安家聖地牙哥有助於進一步加強人民友好交往，讓美國人民有機會更多了解中國。

聖地牙哥動物園是全美吸引遊客最多的動物園之一，也是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構。中美自1994年開展合作以來，雙方在大熊貓研究與保護等諸多方面取得豐碩成果，聯合攻克系列技術難題，共同為全球瀕危野生動物保護作出貢獻。雲川早已與聖地牙哥動物園結下不解之緣，牠的母親珍珍是於2007年在這個動物園出生，回到中國後誕下雲川。