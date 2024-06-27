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雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地

新華社洛杉磯/成都6月27日電
大熊貓「雲川」在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地。(新華社)
大熊貓「雲川」在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地。(新華社)

搭載大熊貓雲川和鑫寶的包機27日抵達洛杉磯國際機場，隨後將被轉運至加州南部的聖地牙哥動物園進入為期一個月的隔離檢疫期。雲川和鑫寶將落戶聖地牙哥動物園，開啟新一輪中美大熊貓保護合作。

雲川為雄性，2019年7月28日出生。鑫寶為雌性，2020年7月23日出生。兩隻大熊貓當地時間26日晚從大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地啟運，經成都雙流國際機場搭乘包機出發。

為確保大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。雲川鑫寶入住聖地牙哥動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，幫助它們快速適應新環境。待大熊貓身體狀況完全適應後，將擇機與公眾見面。

隨機的中方專家凌珊珊告訴新華社記者，雲川和鑫寶旅途狀態平穩。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟主席兼執行長巴里博(Paul Baribault)熱烈歡迎雲川和鑫寶加入聖地牙哥動物園大家庭。他對新華社記者表示，動物園為雲川和鑫寶營造了更大、更舒適的新家，從人員到物資等各方面都已做好準備，全力保障大熊貓健康成長。

聖地牙哥市長格洛里亞(Todd Gloria)對新華社記者表示，大熊貓是來自中國的形象大使，受到美中兩國人民共同喜愛，雲川和鑫寶安家聖地牙哥有助於進一步加強人民友好交往，讓美國人民有機會更多了解中國。

聖地牙哥動物園是全美吸引遊客最多的動物園之一，也是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構。中美自1994年開展合作以來，雙方在大熊貓研究與保護等諸多方面取得豐碩成果，聯合攻克系列技術難題，共同為全球瀕危野生動物保護作出貢獻。雲川早已與聖地牙哥動物園結下不解之緣，牠的母親珍珍是於2007年在這個動物園出生，回到中國後誕下雲川。

此前，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園簽署了大熊貓保護合作協議，選擇一對大熊貓前往聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。

大熊貓「鑫寶」在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地。(新華社)
大熊貓「鑫寶」在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地。(新華社)

動物園 聖地牙哥 洛杉磯國際機場

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