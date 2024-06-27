川普新廣告：拜登的身心狀況還能再戰4年？

拜登總統。(美聯社)

CNBC報導，川普 競選團隊表示，他們將在CNN辯論會期間於戰場州和華府特區投放兩支廣告。其中一支廣告內容是嘲笑拜登 年齡和身體狀況。

影片來源：YouTube@Donald J Trump

在這支長度約30秒的廣告中，一開始寫道「當您思考關於拜登的事，您看看辯論，問自己一個問題……」。接著出現拜登被總統專機空軍一號的樓梯絆倒、從自行車上摔倒、疑似被自己的外套纏住需要其他人幫忙穿上，及迷失方向等各種畫面。但這些畫面某種程度上被誇大，CNBC指出，例如聲稱拜登常迷失方向。

廣告寫道：「您覺得一個被樓梯打敗……從自行車摔倒……和自己的外套『打架』還輸掉，且時常迷失方向的人，能在白宮再待四年嗎？」

廣告繼續寫道，「而且您也知道誰在他身後等著，對吧」，接著畫面播出笑容燦爛的副總統賀錦麗 。廣告顯示，「今天投給拜登，就等於明天投給賀錦麗，我是川普，我贊成這些訊息」。

另一支廣告的內容則是攻擊拜登的移民和經濟政策。廣告旁白指出：「無論拜登在辯論中承諾什麼，問問您自己：自從拜登當選以來，您的經濟狀況是否變得更好？您和您的家人是否自此更安全？我們的國家是否自此變得更安全？是時候讓美國再度繁榮和強大了，請投給川普。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點