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華郵分析：CNN全新模式舉辦總統辯論 福禍難料

記者顏伶如／即時報導
首場總統辯論由有線電視新聞網(CNN)舉辦，工作人員正在架設舞台。(美聯社)
首場總統辯論由有線電視新聞網(CNN)舉辦，工作人員正在架設舞台。(美聯社)

今年選舉季節首場總統辯論由有線電視新聞網(CNN)舉辦，全新模式打破歷年慣例，現場沒有台下觀眾，候選人麥克風受到嚴格控制。華盛頓郵報27日分析，這場辯論可能為今後總統辯論開啟新局，也可以引起反彈，對身為主辦單位的CNN來說，福禍難料。

報導指出，2020年大選期間，拜登川普首次辯論時彼此搶話導致混亂，當時並沒有人責怪辯論會主持人福斯新聞網(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)。第二場辯論秩序改善許多，也沒有人歸功於國家廣播公司(NBC)資深記者克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)。但CNN則可能因為27日的辯論而面臨抨擊或受到讚賞。

從1960年以來，總統電視辯論第一次由某家電視台負責籌畫、製作、操作。CNN政治組導播查利安(David Chalian)說：「我們相當嚴肅面對如此重責大任。」

霍夫斯徹大學(Hofstra University)傳播學院院長盧卡瑟維茲(Mark Lukasiewicz)表示，CNN承受的壓力在於如何為選民及觀眾辦好一場電視辯論。

辯論架構將與觀眾習慣的模式截然不同，CNN決定捨棄現場觀眾，沒有輪到候選人發言時麥克風則關閉，避免搶話影響觀眾收看。對於辯論會流程與規定，兩邊候選人陣營都表示接受。查理安說，目標在於確定美國民眾在家裡收看轉播時，能夠清楚聽到兩位候選人論述。

曾任國家廣播公司高層主管的盧卡瑟維茲則說，CNN希望避免上次華勒斯主持時出現的災難(disaster)。

報導指出，即使在CNN內部，對於川普能否遵守麥克風靜音的規定都存有疑慮。

CNN主播奧卡斯塔(Jim Acosta)上周在節目中說，預料川普在麥克風被關閉的情況下，還是會繼續發言。曾任川普特助的共和黨選舉顧問修茲(Jim Schultz)在節目中對奧卡斯塔的觀點表示附議。

修茲比喻道：「我覺得川普是會直接衝過停車標誌(STOP sign)的。」修茲表示：「他們越想讓他噤聲，遭遇麻煩就越多，不是嗎？」

報導指出，川普競選團隊已經擬妥計畫，準備攻擊擔任辯論會主持人的資深主播塔柏(Jake Tapper)、丹娜‧巴許(Dana Bash)。川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)24日接受CNN訪問時指控兩名主持人存有偏見，CNN後來發表聲明予以駁斥。

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