我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

一洲焦點／百姓可被政府請喝茶？拜川辯論、釋放阿桑吉

歐美3智庫建議歐盟 定位中國為「歐洲安全威脅」

中央社布魯塞爾26日專電

歐美3智庫今天合作發表對中俄關係的分析報告，建議歐盟現有對中國「夥伴、競爭者、對手」三定位外，再增「歐洲安全的威脅」，並認為試圖分化中俄沒用，關鍵在改變中國對支持俄羅斯的盤算。

這份報告由歐洲智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）、英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）、華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者聯手撰寫。

特別的是，去年剛卸任歐洲聯盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長的維綱（Gunnar Wiegand），以及曾在該部負責中港台事務的瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）都是此報告作者。

「中國為莫斯科的戰爭成果提供條件，對（烏克蘭）戰場帶來直接衝擊」，報告指出，中俄聯盟對歐美而言，已經從單純的挑戰演變成複雜的安全威脅。

報告分析，中國在四個面向影響歐洲的安全，一是中俄間的貿易及金流，俄烏戰爭後中國已取代歐盟27國，成為俄國最大貿易夥伴；二是中國提供俄國關鍵的軍民兩用產品；三是非傳統的混合（hybrid）安全威脅，包括協助俄國降低外交孤立、向南半球國家作有利於俄國的宣傳；四是中俄聯合軍演等軍事和安全上合作。

報告認為，雖然俄烏戰爭以來的新中俄聯盟缺乏共同的意識型態和法律架構，但他們的關係強大緊密，歐美若試圖分化中俄將徒勞無功，應將力氣放在設法改變中國對於持續挺俄的盤算，也就是讓北京感到得不償失。

歐盟（EU）自2019年起提出對中國的新定位，被形容為「三位一體」，即「合作夥伴、競爭者、體制性對手」，表明歐盟與中國在氣候等全球性挑戰下合作，在經濟上競爭，而對於歐盟欲維護的國際體制，中國則被視為挑戰或破壞該體制的對手。

如今，這份報告作者群建議，歐盟應該再對中國新增一個「歐洲安全的威脅」定位，以使歐盟決策者在拿捏、平衡對中國的政策時，也要將此列入考慮。「歐洲經歷了重新思考及定義與中國往來關係的數個階段，如今中國對俄國的持續支持，又將歐洲推向新的階段」。

歐盟 俄國 皇家

上一則

最高法院允許愛達荷州婦女緊急墮胎 裁決書曝光

延伸閱讀

歐制裁挺俄企業增19中企 中商務部：維護中企合法權益

歐制裁挺俄企業增19中企 中商務部：維護中企合法權益
拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅

拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅
匈將接歐盟輪值主席 王毅與匈外長通話：視歐為重要夥伴

匈將接歐盟輪值主席 王毅與匈外長通話：視歐為重要夥伴
俄羅斯報復官媒遭禁 宣布封鎖81歐盟新聞媒體平台

俄羅斯報復官媒遭禁 宣布封鎖81歐盟新聞媒體平台

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略
間歇性斷食 華裔教授親測7個月：減重有效

間歇性斷食 華裔教授親測7個月：減重有效
假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農