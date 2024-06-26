最高法院允許愛達荷州婦女緊急墮胎 裁決書曝光

26日，最高法院裁決允許愛達荷州婦女緊急墮胎。(路透)

彭博新聞26日報導，愛達荷州 婦女在緊急狀況下能否墮胎 的「莫利訴美國案」(Moyle v. US)，判決書在最高法院網站提前曝光，大法官以6票對3票表決允許愛州婦女緊急墮胎。

「莫利訴美國案」主要意見書在最高法院網站曝光後不久被被移除。華盛頓郵報報導，最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)發表聲明說，最高法院出版處(Publications Unit)不小心將檔案上傳網站，「莫利訴美國案」及「愛達荷州訴美國案」(Idaho v. US)判決將在適當時間公布。

在嚴格禁止墮胎的紅州，孕婦因健康危急送醫時墮胎是否違法，最高法院裁決將有重大影響。

1986年聯邦法律「緊急醫療事故處理和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)規定，接受聯邦補助經費的醫院必須為生命垂危的病患提供緊急醫療以穩定病情或為患者轉診。拜登 政府援引「緊急醫療事故處理和勞動法」在2022年對愛達荷州提告，指控愛州嚴格禁止墮胎的州法觸犯聯邦法規。

華盛頓郵報報導，最高法院如果同意拜登政府主張，裁決結果代表今後愛州醫院可以為狀況危急的孕婦緊急墮胎，好讓患者病情得以穩定，醫院與醫師不必擔心將面臨州法起訴。

報導指出，這項判決對拜登政府來說，至少將有「暫時勝利」(temporary victory)的效果，自從最高法院2022年推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，拜登政府一直尋求為婦女提供墮胎保障的方式。

根據提前曝光的裁決意見書，三名保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)持不同意見。